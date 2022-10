Overwatch 2: Preise des Halloween-Events sorgen für Empörung unter den Fans

Schon von Beginn an haben sich viele Fans von Overwatch 2 über die Preise der kosmetischen Artikel beschwert. Das Halloween-Event, das diese Woche gestartet ist, setzt dem ganzen noch einmal die Krone auf. Im Vergleich zu Fortnite und dem alten Overwatch sieht es bei Blizzards Helden-Shooter düster aus.

Ich verkleide mich dieses Jahr als Blizzards Preispolitik

Das Halloween-Event "Junkersteins Rache", bei dem ihr eine PvE-Mission spielen und Belohnungen erhalten könnt, ist da und mit ihm einige alte Skins, die zum gruseligen Thema passen. Alte Skins, die aus Overwatch 1 übernommen wurden, muss man dazu sagen.

Ein teurer Spaß.

Etwa 19 Euro kostet zum Beispiel der Henker-Skin von Junker Queen. Im Vergleich dazu zahlt ihr für die Fortnite-Zombie-Superhelden-Skins, die ihr anpassen könnt und sogar mit kleinen Extras kommt, mehrere Euros weniger.

Ein Skin-Paket mit vier alten Halloween-Kostümen kostet (von Blizzard sogar heruntergesetzt) um die 44 Euro. Twitter-Nutzer b0gur ärgert das gewaltig. Das ist sogar teurer, als die Skins damals im alten Overwatch gekostet haben.

44 dollars for 4 old skins pic.twitter.com/Xcf9fan3kd — bogur 🎃 (@b0gur) October 25, 2022 Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Andere beschweren sich darüber, dass man einige Skins nur in einem speziellen Bundle kaufen kann. Der Hexen-Skin von Kiriko etwa kostet normalerweise nur 1900 Münzen, ist aktuell aber nur in einem Paket für 2.600 Münzen zu haben. Klar, es sind kleine Goodies dabei, aber die ist vielen den Aufpreis nicht wert.

Für den Kirino-Skin müsst ihr aktuell also 25 Euro aufladen, für Junker Queen 20 Euro. Habt ihr keine Overwatch-Münzen müsst ihr für das Bundle mit den vier Skins 40 Euro aufladen.

Mehr zu Overwatch 2:

Praktische Funktion in Overwatch 2 sorgt für mehr Übersicht - und das ohne hinzuschauen

Overwatch 2: Halloween-Event lädt euch ab heute zu einer gruseligen Koop-Mission ein

Overwatch 2: Lucios Polarfuchs-Skin leidet unter einem Bug, der euch einen großen Nachteil gibt

Mein ziemlich offensichtlicher Tipp hierzu: Kauft euch die Skins einfach nicht, wenn sie euch unverhältnismäßig teuer erscheinen - selbst, wenn ihr das Geld theoretisch übrig habt. Nur so kann Blizzard sehen, dass sie mit ihren Preisen nicht das gewünschte Ziel erreichen und sie gegebenenfalls anpassen.

Das Spiel ist auch ohne kosmetische Artikel toll und sehen könnt ihr die Skins sowieso nur selten an euch. Klar, wir vermissen die Lootboxen alle, aber die Zeiten dieser Zufallskapseln geht nun mal langsam zu Ende und Blizzards Preise waren ohnehin noch nie die günstigsten - was ich hier keinesfalls herunterspielen möchte. Was ich sagen will: Seid gerne sauer, schreibt einen wütenden Tweet, aber steckt bitte nicht zu viel Energie darein. Das Leben geht (erstmal) auch ohne Halloween-Skin weiter.