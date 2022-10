Overwatch 2: So ladet ihr die Fortsetzung schon jetzt herunter

Die Tage von Overwatch sind gezählt. Overwatch 2 übernimmt an seiner Stelle. Obwohl das Spiel erst am 4. Oktober 2022 in den Early Access startet, steht schon jetzt der Pre-Download bereit. Wir erklären euch, wie ihr euch für den Release startklar macht.

So seid ihr bestens für den Launch von Overwatch 2 gerüstet

Damit ihr euch nur noch Sorgen um die möglicherweise überfüllten Server machen braucht, solltet ihr dafür sorgen, dass ihr das Spiel heruntergeladen und den SMS-Schutz eingerichtet habt.

Beim SMS-Protect gibt es einige Hürden zu meistern, denn laut Blizzard werden VIOP- und einige Prepaid-Nummern nicht akzeptiert. Außerdem muss die Ländervorwahl mit dem Land eures Blizzard-Accounts übereinstimmen.

Um eure Nummer einzugeben, müsst ihr in eure Account-Details in den Einstellungen gehen und dort eure vollständige Telefonnummer eingeben. Wenn ihr auf "weiter" klickt, solltet ihr eine SMS-Nachricht mit einem Bestätigungscode erhalten. Gebt diesen ein und klickt erneut auf "weiter".

Ihr müsst keine oder nur wenige Finger rühren

Wer die automatischen Updates in Battle.net eingestellt hat, braucht eigentlich nichts zu tun, um Overwatch 2 herunterzuladen - das gilt zumindest für PC-Spieler. Alle anderen müssen sowieso mit dem Download auf den offiziellen Release am 4. Oktober warten. Dazu gehören auch Anfänger, die erst mit Overwatch 2 einsteigen.

Falls das Update nicht automatisch startet, solltet ihr im Launcher auf der Overwatch-Seite im Fenster unten links nachsehen. Drückt auf das Zahnradsymbol neben dem großen "Spielen"-Knopf und sucht manuell nach neuen Updates.

Der Download umfasst etwa 50 GB. Wenn ihr alles richtig gemacht habt, sollte euer Launcher so aussehen: