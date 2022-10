Overwatch 2: Wie Kiriko weder heilt noch Kunai wirft und trotzdem im Alleingang gewinnt

Kämpfe in Overwatch 2 machen Spaß, sind aber nicht immer der einzige und beste Weg zum Sieg. Nur zur Klarstellung: Die Kiriko in diesem Video hat ihrem Team vor den Geschehnissen des Clips sicher mit heilenden Ofuda, dem Schutz-Suzu und ihrer Ult zur Seite gestanden. Dennoch gewinnt sie hier durch eine völlig andere Aktion. Eine, die eigentlich selbstverständlich ist und von ihrem Team und den Gegnern gnadenlos ignoriert wird.

Gewalt ist nicht immer eine Lösung

Eliminierungen und eine gute Heilarbeit sind zwar nett, führen allein aber nicht zum Sieg. Jeder Modus besitzt ein eigenes Ziel, das von einem Team als Erstes oder innerhalb einer festgelegten Zeit erreicht werden muss. Im hier gezeigten Escort-Modus begleitet ihr ein sehr lahmes Fahrzeug zu einem Zielpunkt. Die Gegner müssen die Angreiferseite für eine bestimmte Zeitspanne aufhalten.

In diesem Clip steht der Wagen bereits gefährlich dicht am Zielpunkt. Beide Teams befinden sich im Kampf und erhoffen sich durch den ein oder anderen Tod einen Vorteil. Dabei lassen beide Seiten das Zielobjekt aus den Augen. Spieler "STORMBLESSED" zieht sich daher nicht einmal besonders unauffällig zurück und beginnt den Payload weiter in Richtung Ziel zu schieben. Dabei wird sie nicht aufgehalten, denn alle anderen neun Spieler liefern sich ein paar Meter weiter einen erbitterten Kampf.

Auch wenn eine solche Situation sicher selten vorkommt, so erinnert sie uns doch daran, dass wir immer aufmerksam sein sollten und uns nicht bei jeder Gelegenheit blind ins Gefecht stürzen müssen. Diese Kiriko hatte das große Ganze im Blick und so ihrem Team fast im Alleingang den Sieg ermöglicht. Überlegt euch also immer zuerst, mit welcher Aktion ihr dem großen Ziel am besten näher kommt - auch wenn diese keine spannenden Duelle oder Teamkämpfe beinhalten.