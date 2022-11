Overwatch 2 zeigt seinen neuen Tank-Helden: Es ist der Omnic-Terrorist Ramattra

Endlich zeigt Blizzard uns den neuen Helden von Overwatch 2. Wie versprochen, kommt ein neuer Tank. Er heißt Ramattra und ist ein Omnic - ebenso wie Zenyatta, aber doch irgendwie ganz anders.

Das moralische Gegenteil zu Zenyatta

Während Zenyatta den Frieden anstrebt, ist Ramattra Anführer der terroristischen Organisation Null Sector, die mit allen Mitteln dafür kämpft, den Omnics eine bessere Welt zu schaffen. Der Tank-Held soll zusammen mit Season 2 am 6. Dezember 2022 erscheinen.

Aktuell gibt es noch keine Aufschlüsselung von Ramattras Fähigkeiten, aber einen Trailer zu seiner Hintergrundgeschichte, den ihr hier sehen könnt:

Trotzdem wissen wir bereits, dass Ramattra mit zwei Formen auf dem Schlachtfeld glänzen wird - seiner Omnic-Form und einer Nemesis-Form. In der letzteren Form soll seine Stärke stark wachsen.

Insgesamt ist er gut darin, aus der Ferne Schaden anzurichten und sein Team dabei mit Schilden zu schützen. Verwandelt er sich in seine Nemesis-Form, stürmt er nach vorn auf die Gegner und ringt sie mit kräftigen Schlägen zu Boden. Damit erfüllt Ramattra eine ähnliche Funktion wie auch D.Va oder Winston, die ebenfalls in die Gegner springen und so Kämpfe iniziieren.

Damit Ramattra das alles kann, gibt ihr Blizzard mehr Fähigkeiten zur Hand als den meisten anderen Helden bisher. Ob ihn das allerdings nur stärker oder auch schwerer zu spielen macht, werden wir dann wohl erst nächsten Monat sehen.

Der Anführer der Omnic-Terroristen ist nach Junker Queen, Sojourn und Kiriko dann der vierte neue Held, der in Overwatch 2 eingeführt wird. Overwatch 2 erschien am 4. Oktober 2022 für PC, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch.