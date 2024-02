Palworld: Anubis züchten

Anubis ist ein mächtiges Pal in Palworld und jeder hätte es mit Sicherheit gerne in seinen Händen. Was schwierig ist, wenn ihr einen Kampf gegen seine Alpha-Variante bestreiten müsst, um es zu fangen. Was bietet sich stattdessen an? Anubis züchten!

Was nicht heißt, dass ihr in Palworld gar nicht gegen Anubis kämpfen solltet, ihr bekommt immerhin ordentlich Erfahrungspunkte und Materialien dadurch. In unserem Guide zeigen wir euch einerseits, wie ihr Anubis züchten könnt, und andererseits, wo ihr Anubis findet, um das Pal in einen Kampf zu verwickeln.

Wie züchtet man Anubis in Palworld?

Um Anubis in Palworld züchten zu können, benötigt ihr eine Zuchtfarm und müsst eine Torte backen, bevor ihr auch nur darüber nachdenkt. Mehr darüber lest ihr auch in unserem Breeding-Guide.

Zusätzlich müsst ihr mindestens Level 7 erreicht haben und zwei Antiktechnologiepunkte ausgeben, um den Brustkasten freizuschalten. Um anschließend einen zu bauen, benötigt ihr folgendes:

10x Paldium-Bruchstücke

5x Stoff

30x Stein

2x Antike Bauteile

Sind diese Voraussetzungen erfüllt, folgt der nächste Schritt. Der beste Weg, Anubis in Palworld zu züchten, ist durch die Paarung von Celeray und Relaxaurus. Denkt daran, sicherzustellen, dass eines davon männlich und eines weiblich ist.

Die beiden hier werden ein Anubis produzieren.

Diese beiden Pals steckt ihr in die von euch errichtete Zuchtfarm, stellt außerdem sicher, dass die Torte in der Box daneben liegt. Nun müsst ihr einfach nur abwarten. Wenn ihr die Zuchtfarm betretet, seht ihr unter dem großen Ei-Schild ein kleines Icon. Das zeigt euch, wie lange es noch dauert, bis das Ei fertig ist.

Wenn die Pals fertig sind, taucht ein Ei auf. Ein "Huge Rocky Egg" sollte auftauchen, wenn ihr Anubis gezüchtet habt.

Dort drin sollte sich ein Anubis befinden.

Nehmt dann dieses Ei, steckt es in den Brutkasten und wartet, bis dieser seine Arbeit erledigt hat. Ist die Zeit um, interagiert mit dem Brutkasten und ihr solltet euer eigenes Anubis haben!

Das Züchten ist die ideale Art, dieses Pal zu bekommen, da es dadurch bestimmte Eigenheiten und Qualitäten erlangen kann.

Our Anubis has the Dragonkiller trait.

Wo findet man Anubis in Palworld?

Die beste Art, Anubis in Palworld zu bekommen, ist die Züchtung. Aber ihr könnt euch auch mit dem Level-47-Alpha-Anubis in der Spielwelt anlegen. Bereitet euch aber angemessen darauf vor.

Zuerst einmal braucht ihr natürlich die Location: Anubis findet ihr in den Twilight Dunes bei den Koordinaten -134, -95. Hier haben wir eine Karte für euch:

Hier ist Anubis zu finden.

Wie gesagt, das Alpha-Anubis hat Level 47. Wir empfehlen euch, dass ihr selbst sowie eure Pals ebenfalls mindestens Level 47 habt, bevor ihr diesen Kampf bestreitet. Weiterhin braucht ihr mindestens drei legendäre Sphären.

Um eine legendäre Sphäre zu bauen, müsst ihr Level 44 erreichen und die Technologie zuerst einmal freischalten. Ebenso ist ein Pal-Sphären-Fließbandwerk II erforderlich und die folgenden Materialien:

10x Paldium-Bruchstück

5x Paluminiumbarren

3x Karbonfaser

5x Zement

So lief unser erster Versuch.

Anubis ist ein Pal vom Typ Boden, daher solltet ihr Pals vom Typ Pflanze mit hohem Level mitbringen, um seine Schwächen auszunutzen. Anubis agiert zudem schnell, also sollten eure Pflanzen-Pals nicht zu schwerfällig oder langsam mit dem Aufladen ihrer Attacken sein.

Wie bei jedem Alpha-Kampf müsst ihr Anubis wiederholt attackieren, um seine Gesundheit so weit zu reduzieren, dass ihr es fangen könnt. Wir empfehlen euch dafür Fernkampfwaffen, die eure Mobilität nicht beeinflussen, damit ihr gemeinsam mit euren Pals angreifen könnt.

Sobald Anubis Lebensenergie unter 100 gesunken ist, ruft euer Pal zurück, um sicherzustellen, dass ihr Anubis nicht aus Versehen erledigt. Werft dann eure legendäre Sphäre auf Anubis, um es zu fangen. Wenn der erste Versuch nicht gelingt, nutzt eure Fernkampfwaffen, um ihn langsam und vorsichtig noch mehr Lebensenergie abzuziehen und versucht es dann noch einmal.

Das klappt schon!

Viel Erfolg beim Züchten und Fangen von Anubis!

