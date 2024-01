Palworld: Breeding Guide – Alles übers Pals züchten, Zuchtfarm, Zucht-Liste und Kombinationen

Das Züchten von Pals in Teleporter in Palworld ist einer der Hauptwege, um an neue Begleiter zu kommen. Das Thema ist mit weit über 18.000 möglichen Zucht-Kombinationen, vererbbaren Werten, Spezial-Pals (Fusions-Pals), Zucht-Kraft-Wert und so weiter relativ umfangreich, jedoch nicht besonders schwierig, wenn man den Dreh erst einmal raus hat. Um euch dabei zu helfen, zeigen wir euch in unserem Palworld Zucht Guide, welche Voraussetzungen ihr für das Züchten von Pals erfüllen müsst, welche Vorbereitungen ihr treffen müsst und wie das Ganze in der Praxis abläuft. Außerdem erläutern wir, wie die Spielmechanik hinter dem Züchten funktioniert und liefern euch eine Zucht Liste mit allen Spezial-Kombinationen und Fusionen von Pals.

Palworld: Pals Züchten Guide Inhalt: