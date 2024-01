Palworld: Alle Dungeons und ihre Fundorte auf der Map

Für jeden Dungeon gibt es ein empfohlenes Mindestlevel. Natürlich könnt ihr auch mit einer höheren oder niedrigeren Stufe rein, die Herausforderung wird dann entsprechend leichter oder schwieriger (mit den richtigen Pals oder weiteren Mitspielern ist es dennoch möglich). Außerdem könnt ihr bestimmte Pals in den Dungeons finden, was vor allem fürs Farmen eine wichtige Rolle spielt. Die nachfolgende Tabelle zeigt euch, welche Stufe ihr für die Dungeons braucht und welche Pals ihr dort treffen könnt:

Um einen Dungeon abzuschließen, müsst ihr den Dungeon-Boss finden, der sich am Ende eines der Korridore befindet. Es handelt sich in der Regel um einen Alpha-Pal - eine größere Version eines normalen Pals – der mit oder ohne Verstärkung daherkommt. Habt ihr den Dungeon-Boss besiegt oder einfangen, findet ihr hinter dem Kampfareal stets einen kleinen Raum mit zwei Truhen, die besonders wertvollen Loot versprechen, und einem Teleporter, mit dem ihr den Dungeon schnell wieder verlassen könnt.

In der Regel startet ihr beim Betreten eines Dungeons in einem der Seitenräume und kämpft euch von dort aus zum zentralen Raum vor, von dem aus ihr die anderen Seitenkorridore erkunden könnt. Insgesamt sind die Dungeon-Layouts sehr einfach gestrickt, sodass man sich kaum verlaufen kann.

Aktuell haben die Palworld-Dungeons kaum unterschiedliche Layouts. Soll heißen, ihr Aufbau ist recht ähnlich: Es gibt einen zentralen Knotenpunkt in der Mittel (ein großer Raum), von dem mehrere (oftmals vier) Korridore abführen, die in Sackgassen oder großen Seitenräumen enden. Dort trefft ihr dann auf Pals, Syndikatsmitglieder, Ressourcen, Truhen oder – wenn ihr Pech habt – auf nichts.

Es gibt zwar für jeden Dungeon mehrere feste Orte (Spawnpunkte), an denen der Eingang erscheinen kann (siehe Palworld Dungeons Map ), doch an welchem davon er tatsächlich auftaucht, bestimmt der Zufall. Wenn ihr also einen bestimmten Dungeon gezielt farmen wollt, müsst ihr alle möglichen Spawnpunkte abklappern und hoffen, dass ihr ihn den Richtigen schnell findet.

In Palworld gibt es bislang sieben einzigartige Dungeons – große Höhleneingänge, die quer über die Palpagos Islands verstreut sind. Leider ist es gar nicht so einfach, die Dungeons zu finden, denn sie sind nicht permanent! Soll heißen: Sie können nur für eine bestimmte Dauer (200 bis 300 Minuten) betreten werden, ehe die Position ihres Eingangs verschwindet und an einer anderen Stelle auftaucht.

Dungeon Rewards – welche Belohnungen gibt’s in Dungeons?

Wie in vielen Spielen bietet euch die Erkundung von Dungeons auch in Palworld mehrere Vorzüge und Belohnungen: Zunächst könnt ihr in Dungeons recht schnell Erfahrungspunkte sammeln, um Stufen aufzusteigen, eure mitgebrachten Pals zu testen und verbessern.

Davon abgesehen könnt ihn in Dungeons einige seltene / wertvolle Pals finden, die ihr in der offenen Welt nicht oder nur sehr schwer zu Gesicht bekommen werdet. Beispielsweise ist die Dungeon-Erkundung bislang die einzige bekannte Möglichkeit, um an Pal #023 Killamari heranzukommen. Am Ende jedes Dungeons wartet auch immer mindestens ein Alpha-Pal oder ein Boss-Pal auf euch, den ihr entweder fangen oder besiegen könnt, um seltene Materialien, Technologiepunkte oder andere nützliche Dinge zu erhalten.

Tipp: Wenn euch der Alpha-Pal am Ende eines Dungeons nicht zusagt, geht etwa eineinhalb bis zwei Räume zurück und lauft dann wieder zum Boss, dann wird er durch eine andere Alpha-Version ersetzt.

Außerdem könnt ihr in Dungeons seltene Gegenstände finden. Dazu gehören etwa Erz, Kohle, Schwefel, Paldium etc., die ihr mit der Spitzhacke abbauen könnt, und natürlich auch Schatztruhen, von denen es in jedem Palworld Dungeon mehrere Exemplare gibt (mal mehr, mal weniger). In den Truhen findet ihr viele verschiedene Items wie Gold, Edelsteine bis hin zu Technologiehandbüchern (Technologiepunkte) - es lohnt sich also, jeden Dungeon zu erkunden. Am Ende jedes Dungeons - nahe des Teleporters, der euch aus dem Dungeon hinausbefördert – erwarten euch zudem immer zwei garantierte Truhen mit Loot.

