Palworld: World Bosse – Alles über Alpha Pals und ihre Fundorte auf der Map

Palworld Dungeon Alpha Bosse in der Übersicht

Neben den Alpha-Pals, die als Feldboss in der Oberwelt erscheinen, gibt es noch viele weitere Pals, die am Ende von Dungeons als Boss erscheinen. Im Gegensatz zu den Feldbossen bestimmt der Zufall, welcher Pal am Ende eines Dungeons als Boss erscheint. Zudem könnt ihr den Dungeon-Boss auch ändern, wenn er euch nicht zusagt. Das geht mit einem Feldboss ebenfalls nicht. Die nachfolgende Tabelle zeigt euch, welche Pals euch in den Dungeons als Boss begegnen können.

Dungeon Level Pals Hillside Cavern 13 Tombat, Chikipi, Lamball, Caprity, Cattiva, Tanzee, Pengullet Isolated Island Cavern 13 Fuack, Dinossom, Direhowl, Vixy, Teafant, Killamari, Cattiva, Depresso, Rushoar, Pengullet, Jolthog, Caprity, Tombat, Gumoss, Eikthyrdeer, Lifmunk, Celaray, Rooby, Foxparks, Tanzee, Hoocrates, Chikipi, Cremis, Lamball, Melpaca, Daedream, Ravine Grotto 19 Digtoise, Kelpsea, Surfent, Sweepa, Galeclaw(?), Cawgnito, Dumud, Arsox, Hangyu, Mozzarina, Tocotoco Mountain Stream Grotto 29 Gobfin, Bristla, Galeclaw, Katress, Flopie, Robinquill, Mossanda, Gorirat, Felbat, Grintale, Cinnamoth Sealed Realm of the Esoteric 32 Penking Cavern of the Dunes 38 Leezpunk, Leezpunk Ignis, Incineram, Dumud, Pyrin, Pyrin Noct, Ragnahawk, Reptyro, Gobfin Ignis, Kelpsea Ignis, Flambelle, Vanwyrm, Fenglope, Wixen Volcanic Cavern 40 Nitewing, Rayhound, Robinquill Terra, Surfent Terra, Dinossom Lux, Cawgnito, Leezpunk, Digtoise, Fuddler, Tocotoco, Lovander, Dazzi, Beakon, Hangyu Sacred Mountain Cavern 45 Mammorest Cryst, Maraith, Cryolinx, Pengullet, Quivern, Vanwyrm Cryst, Sibelyx, Lunaris, Tombat, Reptyro Cryst, Mau Cryst, Suzaku Aqua

Palworld Dungeon Bosse ändern / rerollen

Die Besonderheit bei Dungeon-Bossen ist, dass ihr sie ändern könnt, wenn sie euch nicht zusagen. Das ist besonders von Vorteil, wenn ihr einen Dungeon-Boss fangen wollt, schließlich handelt es sich um Alpha-Pals, die bessere Werte und Fähigkeiten besitzen können.

Solltet ihr also den Fall erleben, dass ihr am Ende eines Dungeons auf einen Boss trefft, der euch nicht zusagt, lauft ihr einfach vom Boss davon, um ihn despawnen zu lassen. In der Regel reicht es, wenn ihr zwei bis drei Räume zurückgeht. Sobald ihr wieder zum Bossraum zurückkehrt, sollte bereits ein neuer Pal auf euch warten. Falls euch der neue Kollege ebenfalls nicht zusagt, könnt ihr das Ganze so lange wiederholen, bis ihr den richtigen Pal vor der Nase habt.

Tipp: Einige Pals sind seltener als andere und dementsprechend schwerer in der freien Wildbahn zu fangen. Das Rerollen von Dungeon-Bosse ist eine gute Möglichkeit, um an seltene Pals zu kommen.

