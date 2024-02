Palworld im Chaos: Das richten knapp 2.000 Raketenwerfer-Dinos mit eurer Welt an

Palworld. Ein Ort, an dem ihr Ressourcen sammeln und süße Tierchen für eure Basis fangen könnt. Oder ihr macht es wie dieser YouTuber und brütet fast 2.000 Exemplare des Relaxaurus aus, um seine Welt in pures Chaos zu stürzen.

Kein Boss ist vor diesem Raketenregen sicher

Wie viele Pals in Palworld ist der Relaxaurus in putziger Begleiter. Hellblau, Knopfaugen und ein unbeholfener Gang, so kennen wir ihn. Der Dino sieht beinahe wie ein Spielzeug aus und auf den ersten Blick wirkt es kein Stück gefährlich. Zumindest, bis der Dino seinen Raketenwerfer auspackt.

Die Raketen haben eine große Reichweite und richten ordentlich Schaden an. Aber weil ein Relaxaurus allein irgendwie langweilig ist, hat sich YouTuber Vash Cowaii gedacht, wieso eigentlich nicht fast 2.000 davon? Wäre das nicht viel lustiger?

"Ich war von Anfang an sehr an Relaxaurus als Meme interessiert, aber nachdem ich einen Reddit-Beitrag gesehen hatte, in dem der traurige Zustand seiner Wertschätzung beklagt wurde, war das der letzte Anstoß, den ich brauchte, um mich zu engagieren", schreibt der Spieler unter seinem Video, in dem er das Ausmaß seiner Relaxaurus-Zucht zeigt.

Ganze 1.856 Dinos hat der Spieler schlüpfen lassen und terrorisiert nun die ganze Welt mit seiner Armee an blauen Raketenwerfer-Dinos. Bosse schmelzen nur so dahin und besonders in den geschlossenen Arenen bieten die Raketen einen riesigen Vorteil, da sie hier deutlich öfter ihr Ziel treffen als in der Oberwelt.