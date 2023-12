Phantom Liberty als bester DLC des Jahres verwandelt Cyberpunk 2077 in seine finale Form

Cyberpunk hatte einen rauen Start auf den Konsolen, die nicht dafür gemacht waren, so ein Spiel laufen zu lassen. Aber das ist nun ein paar Jahre her und 2023 war das beste Jahr, um in die Welt von Night City zurückzukehren oder auch um sie das erste Mal zu erleben. Nicht nur, dass 2.0 fast jeden Aspekt anfasste und teilweise umkrempelte, der DLC Phantom Liberty bewegt sich auf einem komplett anderen Level, als das üblicherweise der Fall ist.

Dass es jetzt ein neues Gebiet mit einer eigenen Storyline gibt, das ist ungefähr das, was jeder erwarten würde. Dogtown ist aber mehr als nur extra Neon und mehr Hochhäuser. Es ist der anarchische Teil von Night City, der noch fehlte. Sicher, in Pazifica herrschen schon irgendwie die Gangs, aber wenn es zu wild wird, dann sorgen die Corps schon dafür, dass Ruhe herrscht. In Dogtown? Anything goes. Hier herrscht ein Warlord, der aus den Trümmern als der König hervorging. Öffentliche Ordnung? Nur so weit, wie es für seine Herrschaft und Geschäfte interessant ist. Das als Grundlage für eine Blockbuster-Agenten-Story mit niemand Geringerem als Idris Elba in der Hauptrolle. Ganz großes Kino.

Das allein wäre den Eintrittspreis schon wert, aber das wahre Highlight ist, wie Cyberpunk dies eingebaut. Komplett nahtlos fügt sich der DLC in das Hauptspiel ein und wenn ihr frisch startet, dann ist es einfach nur ein weiterer Teil der Welt, in die ihr eintaucht. Die Grenzen sind fließend und ihr könnt sie die meiste Zeit überqueren, wie ihr möchtet. So weit, so schick, aber wirklich wild wird es, wenn es an die Enden des Spiels geht. Teilweise schreibt der DLC nicht nur eigene neue hinzu, er verändert auch die, die schon vorher da waren und ergänzt sie. Manchmal sind es nur ein paar Zeilen mehr, an anderer Stelle wird es profund.

So wird Cyberpunk 2077 nicht nur größer, es wird zu seiner finalen Form umgemodelt und zu einem noch einmal beeindruckendem Spiel, das sich nach dem initialen Schock nicht aufgab, sondern zu dem wurde, was man sich erhofft hatte. Wenn ihr dann noch auf dem PC spielt und eine moderne Grafikkarte euer Eigen nennt, dann bewegt sich nun auch die Optik noch einmal auf einem anderen Level. Mittels all der Tricks, die eine RTX 4080 hier auf den Screen zaubert, wird klar, dass GTA 6 sich schon anstrengen muss - sicher, wird es, aber trotzdem.

Cyberpunk 2077 war zu seinem Release zumindest auf PC und der Series X bereits ein fantastisches Action-RPG. Jetzt, 2023, mit Phantom Liberty, ist es das aktuelle beste Spiel seiner Art. Wenn ihr noch nicht habt, worauf wartet ihr dann noch?

