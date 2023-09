Cyberpunk 2077 Phantom Liberty - Nebenquest Balls to the Wall

In Cyberpunk 2077 Phantom Liberty gibt es natürlich auch wieder neue Nebenmissionen und Aufträge, die ihr nebenbei erledigen könnt oder manchmal sogar müsst. Mr. Hands hat da was mitzureden. Hier findet ihr die Lösung für alle Nebenquests in Phantom Liberty und Dogtown. Lest, wie ihr entscheiden könnt, einen Dialog so beendet, wie ihr es möchtet und mehr. Viel Spaß mit all dem, was Phantom Liberty an Nebenquests zu bieten hat.

Nebenquest Dogtown - Balls to the Wall

Dies ist die erste Nebenmission, die ihr nach dem Treffen mit Reed auswählen solltet. Geht zu dem zentralen Lager der Barghest vor dem Tower in Dogtown und sprecht mit dem Fremden, indem ihr euch dazusetzt. Macht euch keine Gedanken, wenn ihr nicht gerade aktiv gesucht werdet, könnt ihr einfach in das Lager reinspazieren. Ihr lernt Paco und Babs kennen. Trinkt oder lasst es, aber bei den Drogen müsst ihr für die volle Geschichte zugreifen und hört euch an, was Paco zu erzählen hat.

Die erste Nebenmission könnt ihr sehr früh starten. (Cyberpunk 2077 Phantom Liberty)

Ihr spielt nach dem Zug am Inhalator als Kurt Hansen. Sprecht mit Yuri, dann geht die Treppe nach unten und zu Paco. Ihr müsst nun Paco besiegen, was nicht schwer ist. Blockt vor seinen Schlägen, schlagt dann zurück, Hansen ist sehr stark. Dann erzählt Paco die Geschichte weiter. Nach dem zweiten Zug fahrt ihr wieder als Hansen mit dem Konvoi. Schießt einfach auf alles, ihr könnt nicht wirklich sterben. Das gilt auch für den Kampf, wenn der Konvoi stoppt. Nur bei der zweiten Runden, wenn die Maschinengewehre und Scharfschützen kommen, solltet ihr ein wenig Deckung bleiben. Sprecht zum Abschluss wieder mit Paco.

Zwei Mal spielt ihr als Kurt Hansen. Oder zumindest eine Drogen-Version von ihm. (Cyberpunk 2077 Phantom Liberty)

Jetzt müsst ihr entscheiden, was ihr tun wollt, wenn ihr helfen möchtet. Lösung 1: Yuri die Schuld zuzuschieben, das klappt nicht wirklich: Ihr werdet später Paco tot finden, Babs ist geflüchtet und Yuri lauert euch auf. Dass ihr ihn erschießt, ist der gute Teil dieser nicht sehr befriedigenden Lösung.

Lösung 2: Abhauen läuft auch eher geht so, da ihr keinen direkten Weg für andere aus Dogtown habt. Also Lösung 3: Sagt, dass ihr vielleicht einen Gefallen einlösen könnt. Kontaktiert Panam - Dazu müsst ihr die Quest-Reihe von Panam bis zur Entführung von Hellman beendet haben - und sie schickt euch den Kontakt zu Yun, einen Schleuser. Sprecht dann mit Paco. Jetzt könnt ihr nur noch warten. Nach etwa zwei Tagen kommt eine Nachricht, dass sie es rausgeschafft haben. An dem Platz, wo ihr sie getroffen habt, haben sie eine kleine Belohnung für euch hinterlassen, die ihr euch natürlich schnappt. Damit ist Balls To The Wall abgeschlossen.