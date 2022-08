Pokémon Go: Alle Events im September 2022 - Wichtige Termine in der Übersicht

Der September 2022 ist so gut wie da und bringt in Pokémon Go erneut eine ganze Reihe neuer Events mit sich. So viele, dass es sich lohnt, einen Überblick über alles zu haben.

Von kleineren bis größeren Events, über Raid-Stunden bis hin zu Ligen und dergleichen steht wieder einiges auf dem Programm. Ihr könnt mit neuen Pokémon rechnen und mit Gelegenheiten, um spezielle Pokémon zu fangen.

Sollten im Laufe des Monats noch weitere Events und Aktivitäten hinzukommen, aktualisieren wir den Beitrag natürlich für euch.

Alle Events im September 2022 im Überblick

Termin Art des Events 1. September Start der Jahreszeit des Lichts 1. September bis 1. Oktober Meditalis als Feldforschungsdurchbruch 1. bis 8. September Superliga

Mini-Dschungel-Cup-Remix 1. bis 13. September Deoxys in Raids 3. September Begrenzte Forschung mit Iscalar 6. September Rampenlicht-Stunde mit Somniam 6. bis 12. September Psycho-Spektakel 7. September Raid-Stunde mit Deoxys 8. bis 15. September Superliga

Psycho-Cup 10. September Piepi-Party 11. September Raid-Tag mit Deoxys 13. September Rampenlicht-Stunde mit Trasla 14. September Raid-Stunde 15. bis 22. September Hyperliga

Wetter-Cup 16. bis 21. September Nerven aus Stahl 18. September Community Day 20. September Rampenlicht-Stunde mit Stollunior 21. September Raid-Stunde 22. bis 29. September Hyperliga

HL-Premier-Classic 23. bis 25. September Safari-Zone in Goyang 27. September Rampenlicht-Stunde mit Picochilla 27. September bis 3. Oktober Fashion Week

Yveltal in Raids 28. September Raid-Stunde mit Yveltal 29. September bis 6. Oktober Meisterliga

ML-Premier-Classic

Welche Events im September 2022 lohnen sich?