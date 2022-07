Pokémon Go: Raid-Stunde am 6. Juli 2022 mit Arktos

Die Raid-Stunden in Pokémon Go geben euch die Möglichkeit, innerhalb kürzester Zeit eine Reihe von legendären Pokémon zu bekämpfen und zu fangen.

Unser Guide zeigt euch, wie die Raid-Stunden in Pokémon Go funktionieren, welche Pokémon ihr fangen könnt und was die aktuellen Termine dafür sind.

Wann ist die nächste Raid-Stunde?

Die aktuellen Termine für die Raid-Stunden in Pokémon Go im aktuellen Monat seht ihr nachfolgend:

Mittwoch, 6. Juli 2022 - 18 bis 19 Uhr Ortszeit

- 18 bis 19 Uhr Ortszeit Mittwoch, 13. Juli 2022 - 18 bis 19 Uhr Ortszeit

- 18 bis 19 Uhr Ortszeit Mittwoch, 20. Juli 2022 - 18 bis 19 Uhr Ortszeit

- 18 bis 19 Uhr Ortszeit Mittwoch, 27. Juli 2022 - 18 bis 19 Uhr Ortszeit

Welche Pokémon ihr zu diesen Terminen fangen könnt, verraten wir euch in der folgenden Liste:

Mittwoch, 6. Juli 2022 - Arktos (schillernd möglich)

Mittwoch, 13. Juli 2022 - Zapdos (schillernd möglich)

Mittwoch, 20. Juli 2022 - Lavados (schillernd möglich)

Mittwoch, 27. Juli 2022 - Dialga (schillernd möglich)

Die folgenden Links führen euch zu den jeweiligen Raid-Guides für diese Pokémon:

Wie funktioniert die Raid-Stunde?

Die Raid-Stunden sind ein kleines Event in Pokémon, die jeden Mittwoch stattfinden. Sie bieten euch die Möglichkeit, legendäre Pokémon zu bekämpfen und zu fangen.

Eine Raid-Stunde findet immer mittwochs im Zeitraum von 18 bis 19 Uhr statt. In diesem Zeitraum tauchen an so gut wie allen Arenen im Spiel Fünf-Sterne-Raids aus, an denen ihr das jeweils aktuelle legendäre Pokémon der Woche herausfordern könnt.

Das lohnt sich natürlich besonders dann, wenn ihr euch in einem Bereich aufhaltet, in dem es mehrere Arenen nebeneinander oder in der Nähe gibt. Die könnt ihr dann gemeinsam mit anderen abklappern, um euch die legendären Pokémon, ihre Bonbons und mit etwas Glück auch schillernde Exemplare zu sichern.

Kennt ihr einen Bereich mit vielen Arenen in kurzer Distanz, ist dies ein idealer Ort für die Raid-Stunde.

Welche Raid-Stunden gab es bisher?

Hier die Liste der Pokémon, die während der bisherigen Pokémon-Rampenlicht-Stunden häufiger auftauchten:

