Pokémon Go: Season of Light - Alle Infos zur nächsten Season

Die nächste Jahreszeit in Pokémon Go ist die Season of Light, die auf die Go-Jahreszeit im Sommer 2022 folgt.

Neue Events, neue Pokémon, besondere Boni und mehr erwarten euch während der neuen Season of Light in Pokémon Go. In unserem Guide fassen wir für euch zusammen, was wir bisher darüber wissen.

Inhalt:

Wann startet und endet die Season of Light in Pokémon Go?

Die Season of Light in Pokémon Go wird erneut drei Monate lang laufen. Los geht es am 1. September 2022 um 10 Uhr Ortszeit. Schluss ist dann am 1. Dezember 2022 um ebenfalls 10 Uhr Ortszeit.

Welche Pokémon tauchen in der Season of Light häufiger in Pokémon Go auf?

Aktuell liegen noch keine konkreten Informationen dazu vor, welche Pokémon häufiger auftauchen und welche nicht.

Bisher hat Niantic auf Twitter lediglich einen kurzen Teaser veröffentlicht, konkrete Einzelheiten dürften aber sehr bald folgen.

Der Teaser zeigt die Silhouetten und lässt euch die Sounds von Cosmog, Cosmovum, Solgaleo und Lunala hören.

💡 oder ⬛

☀️ oder 🌕

Im Universum gibt es noch vieles zu entdecken.



Holt die Taschenlampen raus, Trainer – die #SeasonOfLight beginnt schon bald! pic.twitter.com/ZxSYxeFq3o — Pokémon GO Deutschland (@PokemonGOdeu) August 28, 2022

Welche Boni und Items gibt es in der Season of Light in Pokémon Go?

Zu den Boni während der Season of Light in Pokémon Go haben wir aktuell noch keine Informationen.

Welche Events finden in der Season of Light in Pokémon Go statt?

Aktuell liegen noch nicht viele Informationen zu kommenden Events während der Season of Light in Pokémon Go vor.

Bisher sind folgende Termine bekannt:

3. September – Event

11. September – Event

18. September – Community Day

15. Oktober – Community Day

5. November – Community Day

12. November – Community Day

