Pokémon Go: Ein kosmischer Kumpane - Alle Aufgaben der Spezialforschung

Die Jahreszeit des Lichts in Pokémon Go hat begonnen und bringt zugleich die neue Spezialforschung Ein kosmischer Kumpane mit sich.

Über die Jahreszeit hinweg wird die Spezialforschung um neue Aufgaben erweitert, ihr könnt sie also nicht sofort komplett abschließen.

In unserem Guide zeigen euch, welche Aufgaben ihr lösen müsst, um die neueste Spezialforschung in Pokémon Go abzuschließen.

Inhalt:

Was muss ich für Ein kosmischer Kumpane in Pokémon Go tun?

Wichtig ist, dass ihr euch die Spezialforschung Ein kosmischer Kumpane lediglich im Zeitraum vom 1. September 2022 um 10 Uhr bis zum 1. Dezember 2022 um 9:59 Uhr abholen könnt!

Die ersten Aufgaben bekommt ihr direkt am 1. September, weitere Schritte folgen am 5. Oktober 2022 und am 23. November 2022.

Das hier müsst ihr tun:

Ein kosmischer Kumpane: Alle Aufgaben

Schritt 1:

Aufgabe Belohnung Fange 15 Pokémon 5 Himmihbeeren Lande 10 Curveball-Würfe Begegnung mit Sterndu Fange 15 Pokémon vom Typ Psycho 5 Sananabeeren Belohnungen Begegnung mit Cosmog, 1.000 EP, 500 Sternenstaub

Schritt 2:

Aufgabe Belohnung Gib deinem Kumpel 3 Snacks Begegnung mit Fleknoil Verdiene 10 Bonbons beim Spazieren mit deinem Kumpel Begegnung mit Sterndu Fange 15 Pokémon vom Typ Psycho Begegnung mit Somniam Belohnungen 1 Knursp, 2.000 EP, 500 Sternenstaub

Schritt 3:

Aufgabe Belohnung Verdiene 15 Herzen mit deinem Kumpel Begegnung mit Trasla Verschicke 10 Geschenke an Freunde Begegnung mit Sterndu Fange 20 verschiedene Arten von Pokémon 25 Pokébälle Belohnungen 5 Sananabeeren, 3.000 EP, 1.000 Sternenstaub

Schritt 4:

Aufgabe Belohnung Wartet, bis Professor Willow sich wieder meldet 789 EP Belohnungen 25 Cosmog-Bonbons, 3.000 EP, 1.000 Sternenstaub

Holt euch ein Cosmog.

