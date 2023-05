Pokémon Go: Alte Freunde, neue Anfänge - So löst ihr die neue Forschung!

Mit Alte Freunde, neue Anfänge hat Niantic überraschend eine neue befristete Forschung für Pokémon Go freigeschaltet. Mit der könnt ihr euch ein paar Belohnungen verdienen, etwa Mega-Energie!

Nachfolgend zeigen wir euch in unserem Guide, was ihr für diese befristete Forschung in Pokémon Go tun müsst und womit ihr im Gegenzug belohnt werdet.

Inhalt:

Alte Freunde, neue Anfänge: Schritte und Belohnungen

Alte Freunde, neue Anfänge ist keine allzu ausufernde befristete Forschung in Pokémon Go. Das gilt sowohl für die Zahl der Aufgaben wie auch für den Aufwand, der dafür erforderlich ist.

Was ihr tun müsst und was ihr dafür als Belohnung bekommt, seht ihr nachfolgend:

Alte Freunde, neue Anfänge (1/2)

Aufgabe Belohnung Verdiene 12 Herzen mit deinem Kumpel Begegnung mit Bisasam Verdiene 3.000 EP Begegnung mit Glumanda Verwende 10 Power-ups bei Pokémon Begegnung mit Schiggy Belohnungeb 20 Bisasam-Bonbons, 20 Glumanda-Bonbons, 20 Schiggy-Bonbons

Alte Freunde, neue Anfänge (2/2)

Aufgabe Belohnung Belohnung abholen 100 Bisaflor Mega-Energie Belohnung abholen 100 Glurak Mega-Energie Belohnung abholen 100 Turtok Mega-Energie Belohnungeb Begegnung mit Pikachu, 20 Pikachu-Bonbons

