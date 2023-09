Pokémon Go: Azurill Schlüpftag - Alle Infos zum heutigen Event!

Kurz vor dem Monatsende steht in Pokémon Go noch der Azurill-Schlüpftag auf dem Programm. Wenngleich es eigentlich kein Tag, sondern ein wenige Stunden dauerndes Event.

Der Azurill-Schlüpftag beginnt am Samstag, den 30. September 2023, um 14 Uhr und endet auch schon wieder an diesem Tag um 17 Uhr.

Was ihr über den Azurill-Schlüpftag in Pokémon Go wissen müsst, verraten wir euch anschließend in unserem Guide.

Pokémon Go: Azurill Schlüpftag Inhalt:

Azurill Schlüpftag: Welche Pokémon kann ich fangen?

Um welches Pokémon es beim Azurill-Schlüpftag in Pokémon Go geht, ist nicht schwer zu erraten. Allein Azurill steht heute zumindest einige Stunden lang im Mittelpunkt.

Konkret bedeutet dies, dass Azurill häufiger aus 2-km-Eiern schlüpft, die ihr während des Events erhaltet. Zudem besteht eine erhöhte Chance, ein schillerndes Azurill auszubrüten.

Azurill Schlüpftag – Feldforschungen

Dreht ihr während des Events an Fotoscheiben von Pokéstops, erhaltet ihr Feldforschungsaufgaben, die euch mit Sternenstaub, Beeren, Pokébällen und EP belohnen.

Azurill steht heute im Fokus.

Azurill Schlüpftag: Welche Boni gibt es?

Auch mehrere Boni sind am Azurill-Schlüpftag in Pokémon Go aktiv. Dazu zählt unter anderem die bereits erwähnte höhere Shiny-Chance beim Ausbrüten von Azurill.

Abseits dessen erhaltet ihr mehr 2-km-Eier von Pokéstops und außerdem noch doppelte Bonbons fürs Ausbrüten von Eiern sowie doppelten Schlüpf-Sternenstaub.

Azurill Schlüpftag: Aufgaben und Belohnungen der befristeten Forschung

Weiterhin bringt der Azurill-Schlüpftag in Pokémon eine kostenlose befristete Forschung für alle mit. Ihr müsst sie aber bis zum Event-Ende abgeschlossen haben, um alle Belohnungen zu erhalten. Dazu zählen eine Super-Brutmaschine und EP.

Hier alle Details dazu:

Azurill-Schlüpftag (1/1) Aufgabe Belohnung Belohnungen

