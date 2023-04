Pokémon Go: Begrenzte Forschung mit Flunschlik - Das müsst ihr wissen!

Eine neue Begrenzte Forschung mit Flunschlik wartet heute in Pokémon Go auf euch, aber sie findet nur in einem engen Zeitrahmen statt!

Die Begrenzte Forschung beginnt am Sonntag, den 23. April 2023, um 14 Uhr und endet um 17 Uhr. Drei Stunden habt ihr also für das Event Zeit.

Wir zeigen euch in unserem Guide, was währenddessen alles in Pokémon Go passiert und welche Pokémon ihr fangen könnt.

Inhalt:

Begrenzte Forschung mit Flunschlik: Welche Pokémon tauchen auf?

Das Pokémon des Tages bei der neuen Begrenzten Forschung in Pokémon Go sind sowohl Flunschlik als auch Galar-Flunschlik.

Bei diesen beiden Pokémon besteht obendrein eine höhere Chance, ein schillerndes Exemplar zu finden! Ihr begegnet den beiden, indem ihr die Fotoscheiben von Pokéstops dreht. Erfüllt die dadurch erhaltenen Forschungsaufgaben, um mit einer Begegnung belohnt zu werden.

Des Weiteren erscheinen im Event-Zeitraum folgende Pokémon häufiger in der Wildnis:

Sandan*

Digda*

Skorgla*

Quiekel*

Phanpy*

Larvitar*

Camaub*

Schmerbe*

Puppance*

Hippopotas*

Rotomurf*

* Bei diesen Pokémon besteht die Möglichkeit, sie als schillerndes Exemplar zu fangen.

