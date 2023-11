Pokémon Go: Dia de Muertos 2023 - Alle Infos zum Tag der Toten!

Auch im Jahr 2023 findet in Pokémon Go erneut das Event Dia de Muertos statt. Damit feiert man den Tag der Toten, der vor allem in Mexiko und anderen Teilen Amerikas zelebriert wird. Dabei gedenkt man verstorbenen Freunden und Familienmitgliedern.

Das Event beginnt am Mittwoch, den 1. November 2023, um 10 Uhr und endet am Donnerstag, den 2. November 2023, um 20 Uhr.

Nachfolgend seht ihr in unserem Guide, was ihr zum diesjährigen Tag der Toten in Pokémon Go wissen müsst und welche Pokémon ihr fangen könnt!

Pokémon Go: Dia de Muertos Inhalt:

Dia de Muertos 2023: Welche Pokémon kann ich fangen?

Beim Tag der Toten 2023 in Pokémon geben zwei kostümierte Pokémon ihr Debüt im Spiel. Ihr könnt ein Tragosso mit Cempasúchil-Krone fangen und dieses zu einem Knogga mit Cempasúchil-Krone entwickeln. Ihr könnt mit Glück auch ein schillerndes Exemplar bekommen.

Dia de Muertos 2023 – Wilde Pokémon

Die folgenden Pokémon tauchen während des Events häufiger in der Wildnis auf:

Sonnkern*

Zobiris*

Roselia*

Zwirrlicht mit Cempasúchil-Krone*

Driftlon*

Lichtel*

Tragosso mit Cempasúchil-Krone*

Makabaja*

Paragoni*

Seid ihr zufällig gerade in Lateinamerika oder in der Karibik, trefft ihr dort häufiger auf die wilden Event-Pokémon.

Dia de Muertos 2023 – Rauch und Lockmodule

Wenn ihr Rauch oder Lockmodule einsetzt, werden diese Pokémon während des Events stärker davon angezogen:

Sonnkern*

Sonnflora

Hunduster*

Zobiris*

Roselia*

Zwirrlicht mit Cempasúchil-Krone*

Driftlon*

Tragosso mit Cempasúchil-Krone*

Flabébé (Orange)

Auch hier gilt, dass ihr mehr Event-Pokémon begegnet, wenn ihr Rauch und Lockmodule in Lateinamerika und der Karibik verwendet.

Dia de Muertos 2023 – Pokémon in Feldforschungen

Bei Feldforschungen könnt ihr je nach Aufgabe mit Begegnungen belohnt werden, die zu diesen Pokémon führen:

Sonnkern*

Driftlon*

Lichtel*

Tragosso mit Cempasúchil-Krone*

Alola-Knogga*

Dia de Muertos 2023 – Pokémon in Raids

In Raids trefft ihr während des Events auf diese Pokémon:

Stufe Pokémon Stufe 1 Tragosso mit Cempasúchil-Krone* Stufe 3 Azumarill

Nachtara

Hariyama

Adebom* Stufe 5 Darkrai* Mega-Raids Mega-Banette*

* Bei diesen Pokémon besteht die Möglichkeit, ein schillerndes Exemplar zu erhalten.

Feiert den Tag der Toten in Pokémon Go.

Dia de Muertos 2023: Welche Boni gibt es?

Alle Spielerinnen und Spieler profitieren während des Events davon, dass aktivierte Lockmodule 90 Minuten lang laufen. Darüber hinaus läuft auch Rauch während des Events 90 Minuten lang. Davon ausgenommen ist der tägliche Abenteuerrauch.

Abseits dessen erhaltet ihr noch doppelte Fangbonbons.

Trainerinnen und Trainer in Lateinamerika und der Karibik können sich wiederum noch über zusätzliche Verschick-Bonbons freuen.

