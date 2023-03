Pokémon Go: Nichts wie raus und GO - Alle Aufgaben und Belohnungen der Forschung

Zur Jahreszeit Aufsteigende Helden erwartet euch in Pokémon Go auch eine brandneue saisonale Spezialforschung namens Nichts wie raus und GO.

Diese soll euch durch die aktuelle Jahreszeit in Pokémon Go begleiten und euch nebenbei ein paar Aufgaben geben, mit denen ihr euch beschäftigen könnt. In unserem Guide zeigen wir euch nachfolgend, was ihr dafür tun müsst und ihr was ihr im Gegenzug als Belohnung erhaltet.

Inhalt:

Pokémon Go: Nichts wie raus und GO - Alle Schritte erklärt

Die Jahreszeit Aufsteigende Helden umfasst mit Nichts wie raus und GO auch eine brandneue Spezialforschung in Pokémon Go, die jeder bekommen kann.

Verfügbar ist diese Spezialforschung bis zum 1. Juni 2023 um 10 Uhr, anschließend könnt ihr sie nicht mehr erhalten. Loggt euch vorher ein und holt sie auch ab, dann seid ihr auf der sicheren Seite.

Nichts wie raus und GO (1/6)

Aufgabe Belohnung Fange 10 Pokémon 5 Pokébälle Lande 10 Curveball-Würfe 5 Himmihbeeren Verwende 5 Power-ups bei Pokémon 1.000 Sternenstaub Belohnungen 1.500 EP, Begegnung mit Menki

Nichts wie raus und GO (2/6)

Aufgabe Belohnung Fange 15 Pokémon 10 Pokébälle Lande 10 großartige Würfe 5 Sananabeeren Verschicke 20 Pokémon 5 Superbälle Belohnungen 2.000 EP, Begegnung mit Meditie

Nichts wie raus und GO (3/6)

Aufgabe Belohnung Verwende 10 Power-ups bei Pokémon 10 Superbälle Lande 7 großartige Würfe 1 Lockmodul Besiege einen Rüpel von Team Go Rocket 3 Beleber Belohnungen 2.500 EP, Begegnung mit Maschock

Nichts wie raus und GO (4/6)

Aufgabe Belohnung Professor Willow wird sich bald wieder melden. 500 EP Belohnungen 1.000 EP, 1.000 Sternenstaub

