Pokémon Go: Ein Mega-Moment - Alle Aufgaben gelöst!

Zur Einführung aktueller Änderungen in Pokémon Go hat passend dazu ein kleines Event begonnen: Ein Mega-Moment.

Im Zuge dessen kommt ein neues Mega-Pokémon ins Spiel und es gibt eine Spezialforschung zu lösen. Unser Guide hat alle Infos für euch!

Alles über Ein Mega-Moment in Pokémon Go:

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Wann startet und endet Ein Mega-Moment in Pokémon Go?

Das Event Ein Mega-Moment in Pokémon beginnt am 29. April 2022 um 10 Uhr Ortszeit. Es läuft nicht lange, nur bis zum 1. Mai 2022 um 20 Uhr Ortszeit könnt ihr daran teilnehmen.

Folgende Boni gibt es während des Events:

Mega-Pokémon bekommen einen WP-Boost..

Welche Pokémon kann ich während Ein Mega-Moment in Pokémon Go fangen?

In der Wildnis können während des Events folgende Pokémon häufiger auftauchen:

Bisasam (schillernd möglich)

Glumanda (schillernd möglich)

Schiggy (schillernd möglich)

Flegmon (schillernd möglich)

Nebulak (schillernd möglich)

Voltilamm (schillernd möglich)

Haspiror (schillernd möglich)

Shnebedeck (schillernd möglich)

Abseits dessen gibt Mega-Kangama sein Debüt im Spiel, ihr trefft es im Event-Zeitraum in Raids an.

Exklusive Feldforschungen während Ein Mega-Moment in Pokémon Go:

Aufgabe Belohnung Verwende 5 Power-ups bei einem Pokémon 25 Mega-Energie für Bisaflor, Glurak, Turtok, Bibor, Tauboss, Lahmus, Gengar, Garados, Aerodactyl, Ampharos, Stahlos, Hundemon, Voltenso, Altaria, Absol, Schlapor oder Rexblisar Verwende 10 Power-ups bei einem Pokémon 70 Mega-Energie für Bisaflor, Glurak, Turtok, Bibor, Tauboss, Lahmus, Gengar, Garados, Aerodactyl, Ampharos, Stahlos, Hundemon, Voltenso, Altaria, Absol, Schlapor oder Rexblisar

Wie löse ich die Spezialforschung Ein Mega-Moment in Pokémon Go?

Mit dem Event Ein Mega-Moment wird eine neue und gleichnamige Spezialforschung in Pokémon Go eingeführt. Nachfolgend lest ihr, welche Aufgaben es gibt und wie ihr sie löst:

Ein Mega-Moment (1/4)

Aufgabe Belohnung Fange 3 Pokémon Begegnung mit Bisasam Fange 3 Pokémon Begegnung mit Glumanda Fange 3 Pokémon Begegnung mit Schiggy Belohnung 500 EP, 200 Sternenstaub, 10 Pokébälle

Nach der ersten Aufgabe gibt es abweichende Pfade. Ihr müsst euch für Bisaflor, Glurak oder Turtok entscheiden.

Ein Mega-Moment (2/4) - Bisaflor

Aufgabe Belohnung Fange 5 Pokémon 10 Pokébälle Verwende 5 Beeren beim Fangen von Pokémon 10 Superbälle Verwende 5 Power-ups bei Pokémon 10 Pokébälle Belohnung 200 Bisaflor Mega-Energie, 1 Premium-Kampf-Pass, Begegnung mit Bisaflor

Ein Mega-Moment (3/4) - Bisaflor

Aufgabe Belohnung Verdiene 5 Herzen mit deinem Kumpel 50 Bisaflor Mega-Energie Verwende 10 Power-ups bei Pokémon 50 Bisaflor Mega-Energie Führe eine Mega-Entwicklung bei Bisaflor durch 1 Lade-TM Belohnung 1.000 EP, 600 Sternenstaub, 100 Bisaflor Mega-Energie

Ein Mega-Moment (4/4) - Bisaflor

Aufgabe Belohnung Gewinne 1 Raid 6 Beleber Besiege einen Team Go Rocket Rüpel 2 silberene Sananabeeren Mache einen Schnappschuss mit deinem Kumpel 6 Hypertränke Belohnung 2.000 EP, 1.500 Sternenstaub, 100 Bisaflor Mega-Energie

Ein Mega-Moment (2/4) - Glurak

Aufgabe Belohnung Fange 5 Pokémon 10 Pokébälle Verwende 5 Beeren beim Fangen von Pokémon 10 Superbälle Verwende 5 Power-ups bei Pokémon 10 Pokébälle Belohnung 200 Glurak Mega-Energie, 1 Premium-Kampf-Pass, Begegnung mit Glurak

Ein Mega-Moment (3/4) - Glurak

Aufgabe Belohnung Verdiene 5 Herzen mit deinem Kumpel 50 Glurak Mega-Energie Verwende 10 Power-ups bei Pokémon 50 Glurak Mega-Energie Führe eine Mega-Entwicklung bei Glurak durch 1 Lade-TM Belohnung 1.000 EP, 600 Sternenstaub, 100 Glurak Mega-Energie

Ein Mega-Moment (4/4) - Glurak

Aufgabe Belohnung Gewinne 1 Raid 6 Beleber Besiege einen Team Go Rocket Rüpel 2 silberene Sananabeeren Mache einen Schnappschuss mit deinem Kumpel 6 Hypertränke Belohnung 2.000 EP, 1.500 Sternenstaub, 100 Glurak Mega-Energie

Ein Mega-Moment (2/4) - Turtok

Aufgabe Belohnung Fange 5 Pokémon 10 Pokébälle Verwende 5 Beeren beim Fangen von Pokémon 10 Superbälle Verwende 5 Power-ups bei Pokémon 10 Pokébälle Belohnung 200 Turtok Mega-Energie, 1 Premium-Kampf-Pass, Begegnung mit Turtok

Ein Mega-Moment (3/4) - Turtok

Aufgabe Belohnung Verdiene 5 Herzen mit deinem Kumpel 50 Turtok Mega-Energie Verwende 10 Power-ups bei Pokémon 50 Turtok Mega-Energie Führe eine Mega-Entwicklung bei Turtok durch 1 Lade-TM Belohnung 1.000 EP, 600 Sternenstaub, 100 Turtok Mega-Energie

Ein Mega-Moment (4/4) - Turtok

Aufgabe Belohnung Gewinne 1 Raid 6 Beleber Besiege einen Team Go Rocket Rüpel 2 silberene Sananabeeren Mache einen Schnappschuss mit deinem Kumpel 6 Hypertränke Belohnung 2.000 EP, 1.500 Sternenstaub, 100 Turtok Mega-Energie

Wann findet der Raid-Tag mit Mega-Kangama in Pokémon Go statt?

Am Sonntag, dem 1. Mai 2022, findet von 11 bis 14 Uhr Ortszeit ein spezieller Raid-Tag mit Mega-Kangama statt.

In diesem Zeitraum finden häufiger entsprechende Mega-Raids statt. Während des Events und bis zu zwei Stunden danach könnt ihr bis zu fünf kostenlose Raid-Pässe bekommen. Dreht dazu einfach die Fotoscheiben von Arenen.

Am Raid-Tag habt ihr außerdem eine höhere Chance auf eine schillerndes Kangama.

Weitere hilfreiche Inhalte zu Pokémon Go:

Übersicht aller Tipps zu Pokémon Go Raid und Ex-Raids

Eine Tabelle mit Stärken und Schwächen aller Pokémon in Pokémon Go

Aktuelle Promo-Codes in Pokémon Go

Evoli-Entwicklung und Namenstricks in Pokémon Go