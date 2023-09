Pokémon Go: Ein Paldea Abenteuer - Alle Infos zu den neuen Pokémon!

Mit dem Event Ein Paldea-Abenteuer kommen die ersten Pokémon aus der Paldea-Region zu Pokémon Go! Ihr könnt gleich mehrere von ihnen fangen und sie auch entwickeln.

Das Event Ein Paldea-Abenteuer beginnt am Dienstag, den 5. September 2023, um 10 Uhr und endet wiederum am Sonntag, den 10. September 2023, um 20 Uhr.

Unser Guide zeigt euch nachfolgend, was ihr über das neue Event in Pokémon Go wissen müsst!

Inhalt:

Ein Paldea Abenteuer: Welche Pokémon kann ich fangen?

Unter anderem gibt es neue Paldea-Pokémon, die ihr erstmals in Pokémon Go fangen und entwickeln könnt. Diese hier geben ihr Debüt:

Felori

Feliospa

Maskagato

Krokel

Lokroko

Skelokrok

Kwaks

Fuentente

Bailonda

Ferkuli*

Fragrunz

Ein Paldea Abenteuer – Wilde Pokémon

Diese Pokémon tauchen während des Events Ein Paldea-Abenteuer häufiger in der Wildnis auf:

Hoppspross*

Hunduster*

Bamelin*

Dartiri*

Felori

Krokel

Kwaks

Ferkuli*

Ein Paldea Abenteuer – Pokémon in Feldforschungen

Bei Feldforschungen könnt ihr je nach Aufgabe mit Begegnungen belohnt werden, die zu diesen Pokémon führen:

Felori

Krokel

Kwaks

Ferkuli*

Ein Paldea Abenteuer – Raids

So sehen eure besonderen Raid-Gegner während des Events aus:

Raid-Stufe Pokémon Stufe 1 Icognito A*

Icognito D*

Icognito E*

Icognito L*

Icognito P* Stufe 3 Machomei

Camerupt

Metagross

Tortunator* Stufe 5 1. bis 8. September:

Katagami (Nordhalbkugel)

Kaguron (Südhalbkugel)



8. bis 16. September:

Katagami (Südhalbkugel)

Kaguron (Nordhalbkugel) Mega Mega-Voltenso*

* Bei diesen Pokémon besteht die Möglichkeit, sie als schillerndes Exemplar zu fangen.

Ein Paldea Abenteuer: Welche Boni gibt es?

Diese Boni sind während des Events Ein Paldea-Abenteuer in Pokémon Go aktiv:

Gierspenst in der Wanderform erscheint nur bei goldenen Pokéstops, wenn ein Gold-Lockmodul eingesetzt wird. Ihr könnt aber Gierspenst-Münzen finden, wenn ihr goldene Pokéstops dreht.

Goldene Pokéstops erscheinen auch ohne Gold-Lockmodul.

Ihr bekommt vierfache Fang-EP und vierfachen Fang-Sternenstaub.

Bei folgenden Pokémon besteht eine erhöhte Chance, einem schillernden Exemplar zu begegnen:

Hoppspross

Hunduster

Bamelin

Dartiri

Ein Paldea Abenteuer: Aufgaben und Belohnungen der befristeten Forschung

Zum Event Ein Paldea-Abenteuer gehört auch eine neue befristete Forschung.

Hier alle Details:

Ferkulis Abenteuer (1/1) Aufgabe Belohnung Fange 9 Pokémon Begegnung mit Ferkuli Fange 1 Pokémon Begegnung mit Ferkuli Fange 5 Pokémon Begegnung mit Ferkuli Verwende 9 Beeren beim Fangen von Pokémon Begegnung mit Ferkuli Verschicke 9 Geschenke an Freunde Begegnung mit Ferkuli Belohnungen Begegnung mit Ferkuli, 900 Sternenstaub, 900 EP

Ein Paldea Abenteuer: So löst ihr die Sammler-Herausforderungen

Das hier müsst ihr für die neuen Sammler-Herausforderungen tun:

Felori Sammler-Herausforderung Aufgabe Belohnung Fange ein Felori

Fange ein Hoppspross

Fange ein Ferkuli 1.000 Sternenstaub, Begegnung mit Ferkuli

Krokel Sammler-Herausforderung Aufgabe Belohnung Fange ein Krokel

Fange ein Hunduster

Fange ein Ferkuli 1.000 Sternenstaub, Begegnung mit Ferkuli

Kwaks Sammler-Herausforderung Aufgabe Belohnung Fange ein Kwaks

Fange ein Bamelin

Fange ein Ferkuli 1.000 Sternenstaub, Begegnung mit Ferkuli

Ferkuli Sammler-Herausforderung Aufgabe Belohnung Fange ein Ferkuli

Fange ein Dartiri 1.000 Sternenstaub, Begegnung mit Ferkuli

