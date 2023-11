Pokémon Go: Fashion Week startet heute - Diese modischen Pokémon könnt ihr fangen

Das nächste wiederkehrende Event in Pokémon Go ist die Fashion Week 2023. Das heißt, dass ihr im Spiel wieder einige modische Pokémon fangen könnt, darunter sind auch brandneue Varianten!

Die Fashion Week beginnt am Mittwoch, den 15. November 2023, um 10 Uhr und endet am Sonntag, den 19. November 2023, um 20 Uhr.

Nachfolgend lest ihr in unserem Guide alle wichtigen Infos zur Fashion Week 2023 in Pokémon Go.

Pokémon Go: Fashion Week 2023 Inhalt:

Fashion Week 2023: Welche Pokémon kann ich fangen?

Bei der Fashion Week geben in diesem Jahr mehrere neue kostümierte Pokémon ihr Debüt. Unter anderem sind das Dragoran mit stylischem Look und Felino mit stylischem Look. Letzteres könnt ihr für 50 Bonbons zu einem Morlord mit stylischem Look entwickeln und von allen gibt es auch noch eine schillernde Variante.

Fashion Week 2023 – Wilde Pokémon

Während dieses Events könnt ihr auch den kostümierten Pokémon der letzten Fashion Week-Events begegnen! ^Für 50 Felino-Bonbons könnt ihr Felino mit stylischem Look zu Morlord mit stylischem Look entwickeln.

Die folgenden Pokémon tauchen während des Events häufiger in der Wildnis auf:

Sommerliches Pikachu*

Digda mit stylischem Look*

Felino mit stylischem Look*

Glibunkel mit stylischem Look*

Mollimorba*

Quabbel* (W)

Coiffwaff*

Garstella

Absol mit stylischem Look*

Quabbel* (M)

Fashion Week 2023 – Pokémon in Feldforschungen

Bei Feldforschungen könnt ihr je nach Aufgabe mit Begegnungen belohnt werden, die zu diesen Pokémon führen:

Smettbo mit stylischem Look*

Digda mit stylischem Look*

Felino mit stylischem Look*

Kirlia mit stylischem Look*

Sheinux mit stylischem Look*

Elezeba mit stylischem Look*

Fashion Week 2023 – Pokémon in Eiern

Aus 5-km-Eiern, die ihr während des Events erhaltet, schlüpfen spezielle Pokémon. Bei ausgebrüteten Mollimorba ist die Shiny-Chance höher als bei wilden Exemplaren.

Sommerliches Pichu*

Felino mit stylischem Look*

Kussilla mit stylischem Look*

Sheinux mit stylischem Look*

Mollimorba*

Fashion Week 2023 – Pokémon in Raids

Stufe Pokémon Stufe 1 Digda mit stylischem Look*

Felino mit stylischem Look*

Sniebel mit stylischem Look*

Coiffwaff* Stufe 3 Smettbo mit stylischem Look*

Dragoran mit stylischem Look*

Kirlia mit stylischem Look*

Absol mit stylischem Look*

* Bei diesen Pokémon besteht die Möglichkeit, ein schillerndes Exemplar zu erhalten.

Es wird wieder modisch.

Fashion Week 2023: Welche Boni gibt es?

Mehrere Boni sind während der Fashion Week 2023 aktiv, unter anderem gibt es Rabatt auf ausgewählte Avatar-Artikel.

Weiterhin erhaltet ihr doppelte Fang-Bonbons und es besteht eine erhöhte Chance auf XL-Bonbons beim Fangen von Pokémon für Trainer ab Level 31.

Fashion Week 2023: Aufgaben und Belohnungen der befristeten Forschung

Für rund drei Euro ist im In-Game-Shop eine kostenpflichtige befristete Forschung erhältlich.

Als Belohnungen erwarten euch hier unter anderem Begegnungen mit kostümierten Pokémon und zwei Premium-Kampf-Pässe.

Genaue Angaben folgen.

Fashion Week 2023: Aufgaben und Belohnungen Sammler-Herausforderung

Auch eine Sammler-Herausforderung kommt zur Fashion Week 2023 ins Spiel. Bei dieser könnt ihr euch EP, Sternenstaub und eine Begegnung mit Dragoran mit stylischem Look verdienen.

Genaue Angaben folgen.

