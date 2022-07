Pokémon Go Fest Berlin - Alle Infos im Event-Guide

Mit Live-Events war es in Pokémon Go während der Corona-Pandemie bisher schwierig. Diese ist zwar noch nicht vorbei, aber Niantic kehrt zu Vor-Ort-Events zurück. Eines davon findet anlässlich des Pokémon Go Fest 2022 in Berlin statt.

In unserem Event-Guide bekommt ihr nachfolgend alle Informationen, die ihr über das Pokémon Go Fest 2022 in Berlin wissen müsst.

Alles über das Pokémon Go Fest in Berlin:

Wann findet das Pokemon Go Fest 2022 in Berlin statt und wo bekomme ich Tickets?

Das Pokémon Go Fest 2022 in Berlin findet vom 1. bis 3. Juli 2022 in der Hauptstadt statt. Der allgemeine Zugang ist an jedem Tag mit einem Ticket von 11 bis 18 Uhr möglich. Es gibt aber auch Early-Access-Tickets, mit denen ihr von 9 bis 18 Uhr spielen könnt. Veranstaltungsort ist der Britzer Garten.

Tickets könnt ihr über die offizielle Webseite von Pokémon Go kaufen. Ein Ticket für den allgemeinen Zugang kostet 24,99 Euro, ein Ticket mit vorzeitigem Zugang kostet 32,13 Euro.

Beachtet aber folgendes: Ihr könnt lediglich ein Ticket für einen Tag des dreitägigen Events kaufen. Die genannten Preise gelten für ein eintägiges Ticket, nicht fürs ganze Wochenende.

Pokémon Go Fest 2022 in Berlin: Welche Inhalte kriege ich mit einem Ticket?

Käuferinnen und Käufer eines Tickets profitieren beim Pokémon Go Fest 2022 in Berlin von verschiedenen Extras. Hier ein kleiner Überblick:

Ihr erhaltet eine Spezialforschung im Britzer Garten, für deren Abschluss eine Begegnung mit der Zenitform von Shaymin winkt, ebenso Event-Feldforschungsaufgaben.

Erstmals könnt ihr einem schillernden Grillmak und Tarnpignon begegnen.

Vor Ort ist eine exklusive Sonderedition des Pokémon Go Fest 2022 T-Shirts erhältlich.

Ihr könnt an Autogrammstunden mit Content Creators teilnehmen.

Im Event-Zeitraum sind sechs Spezial-Tausche möglich, ebenso kostet ein Tausch weniger Sternenstaub. Auf dem Veranstaltungsgelände gibt es eine Tauschstation.

In der Kampfarena könnt ihr gegen andere Trainerinnen und Trainer kämpfen.

Bei Schnappschüssen gibt es überraschende Begegnungen (Schneid-Rotom).

Im Britzer Garten erwarten euch vier verschiedene Habitate zum Pokémon Go Fest 2022. Zwei davon gibt es nur beim Event vor Ort in Berlin. In den Habitaten könnt ihr folgenden Pokémon begegnen:

Habitat Pokémon Elektrogarten Hornliu

Myrapla

Alola-Sleima

Hisui-Voltobal

Elektek

Webarak

Geckarbor

Frizelbliz

Wadribie

Elezeba

Tarnpignon

Wattzapf

Eguana Windige Küste Muschas

Krabby

Amonitas

Kabuto

Aerodactyl

Baldorfish

Mantax

Panzaeron

Krebscorps

Barschwa

Perlu

Sodamak

Fleknoil

Mamolida

Geronimatz

Bithora Belebte Wiese Paras

Knofensa

Galar-Ponita

Sichlor

Ledyba

Togetic

Marill

Hoppspross

Yanma

Waumpel

Roselia

Kinoso

Vegimak

Waumboll

Flauschling Geschmolzenes Gestein Glumanda

Kleinstein

Onix

Magmar

Schneckmag

Hunduster

Camaub

Lunastein

Koknodon

Schilterus

Grillmak

Kiesling

Flampion

Ganz allgemein könnt ihr auch ein Pikachu, Relaxo mit Cowboyhut sowie Icognito U, L, T, R, A, B, E und S fangen.

Exklusive Feldforschungen beim Pokémon Go Fest Berlin

Aufgabe Belohnung Kämpfe gegen einen anderen Trainer Begegnung mit Flampion oder Tarnpignon Fange 10 Pokémon Begegnung mit Perlu, Flampion oder Tarnpignon Brüte 1 Ei aus Begegnung mit Pikachu oder 500 Sternenstaub Verschicke 3 Geschenke an Freunde Begegnung mit Flampion oder Tarnpignon Drehe 10 Pokéstops oder Arenen Begegnung mit Flampion, Arkani oder 1 Sonderbonbon

Alle Raids beim Pokémon Go Fest Berlin

Stufe Pokémon Stufe 1 Pikachu

Milza

Wuffels Stufe 3 Relaxo

Brutalanda

Shardrago

Arboretoss

Miezunder

Marikeck Stufe 5 Cresselia

Darkrai

Pokémon Go Fest 2022 in Berlin: Wie löse ich die Sammler-Herausforderungen?

Passend zu den Habitaten gibt es unterschiedliche Sammler-Herausforderungen beim Pokémon Go Fest 2022 in Berlin. Nachfolgend lest ihr, wie ihr sie lösen könnt:

Elektrogarten

Aufgabe Belohnung Fange ein Myrapla, Alola-Sleima, Webarak, Frizelbliz, Liliep, Wadribie, Elezeba und Tarnpignon 2.022 Sternenstaub, Begegnung mit Tarnpignon, 1 Rauch

Windige Küste

Aufgabe Belohnung Fange ein Baldorfish, Mantax, Panzaeron, Krebscorps, Sodamak, Mamolida, Geronimatz und Bithora 2.022 Sternenstaub, Begegnung mit Geronimatz, 1 Rauch

Belebte Wiese

Aufgabe Belohnung Fange ein Paras, Galar-Ponita, Ledyba, Togetic, Marill, Kinoso, Vegimak und Waumboll 2.022 Sternenstaub, Begegnung mit Galar-Ponita, 1 Rauch

Geschmolzenes Gestein

Aufgabe Belohnung Fange ein Onix, Relaxo, Schneckmag, Camaub, Lunastein, Koknodon, Schilterus und Grillmak 2.022 Sternenstaub, Begegnung mit Kiesling, 1 Rauch

Pokémon Go Fest 2022 in Berlin: Wie löse ich die Spezialforschung?

Auch eine neue Spezialforschung könnt ihr beim Pokémon Go Fest 2022 lösen, wenn ihr ein Ticket habt. Hier alle Details dazu.

Pokémon Go Fest 2022: Berlin (1/7)

Aufgabe Belohnung Mache 3 Schnappschüsse von 3 Pokémon 2 Sonderbonbons Gehe 1 km 2.022 Sternenstaub Drehe 7 Pokéstops oder Arenen 2.022 EP Belohnungen 22 Superbälle, 2 Sonderbonbons, 22 Pokébälle

Pokémon Go Fest 2022: Berlin (2/7)

Aufgabe Belohnung Fange 5 Pokémon vom Typ Wasser Begegnung mit Perlu Fange 5 Pokémon vom Typ Gestein Begegnung mit Flampion Fange 5 Pokémon vom Typ Fee Begegnung mit Galar-Ponita Fange 5 Pokémon vom Typ Gift Begegnung mit Pionskora Belohnungen 22 Superbälle, 2 Sonderbonbons, 22 Pokébälle

Pokémon Go Fest 2022: Berlin (3/7)

Aufgabe Belohnung Verwende 3 Power-ups bei Pokémon 22 Schabelle-Sticker Belohnungen 22 Pokébälle, Begegnung mit Schabelle, 22 Hyperbälle

Pokémon Go Fest 2022: Berlin (4/7)

Aufgabe Belohnung Mache einen Schnappschuss mit Greonimatz im Habitat Windige Küste 2.022 Sternenstaub Mache einen Schnappschuss mit Flampion im Habitat Geschmolzenes Gestein 2.022 Sternenstaub Mache einen Schnappschuss mit Kinoso im Habitat Belebte Wiese 2.022 Sternenstaub Mache einen Schnappschuss mit Liliep im Habitat Elektrogarten 2.022 Sternenstaub Belohnungen 2 Super-Brutmaschinen, 2 Knurps, 22 Hyperbälle

Pokémon Go Fest 2022: Berlin (5/7)

Aufgabe Belohnung Brüte 1 Ei aus 2 silberne Sananabeeren Verdiene 3 Herzen mit deinem Kumpel 2.022 EP Schließe 3 Feldforschungsaufgaben ab 2 Sonderbonbons Belohnungen 22 Superbälle, Begegnung mit Relaxo, 2 Hypertränke

Pokémon Go Fest 2022: Berlin (6/7)

Aufgabe Belohnung Fange 22 Pokémon 2.022 EP Belohnungen 2 goldene Himmihbeeren, Begegnung mit Shaymin, 2 Himmihbeeren

Pokémon Go Fest 2022: Berlin (7/7)

Aufgabe Belohnung Verschicke 10 Geschenke an Freunde 22 Shaymin-Sticker Drehe 3 Pokéstops, die du zuvor noch nicht besucht hast 2.022 EP Gewinne 1 Raid 2.022 Sternenstaub Belohnungen 2 Lockmodule, 25 Shaymin-Bonbons, 2 Rauch

Pokémon Go Fest 2022 in Berlin: Kann ich ohne Ticket etwas machen?

Für alle ohne Ticket gibt es eine globale Herausforderung. Werden die Ziele erreicht, bekommt ihr für den Rest des Events doppelten Sternenstaub fürs Besiegen von Team-Go-Rocket-Mitgliedern sowie Ultra-Freischaltungen für das Jubiläums-Event und das Kampfwochenende, die auf das Go Fest 2022 in Berlin folgen. Ebenso tauchen verschiedene Spawns vom Fest zusammen mit einer Sammler-Herausforderung weltweit auf.

