Pokémon Go: Giftiger Sumpf - Alle Infos zum Event und dem neuen Shiny!

Analog zum Pokémon Go Fest in New York City findet in Pokémon Go das Event Giftiger Sumpf für alle Spielerinnen und Spieler statt. Dabei könnt ihr Pokémon der Typen Gift und Drache fangen und einem neuen Shiny-Pokémon begegnen!

Das Event Giftiger Sumpf beginnt am Samstag, den 19. August 2023, um 10 Uhr und endet wiederum am Dienstag, den 22. August 2023, um 20 Uhr.

In unserem Guide zeigen wir euch nachfolgend, was ihr über das Giftiger-Sumpf-Event in Pokémon Go wissen müsst.

Inhalt:

Giftiger Sumpf: Welche Pokémon kann ich fangen?

Wie erwähnt, könnt ihr während des Events Giftiger Sumpf Drachen- und Gift-Pokémon fangen. Dazu zählt auch ein neues Shiny, denn erstmals besteht die Chance, einem schillernden Algitt zu begegnen.

Giftiger Sumpf – Wilde Pokémon

Diese Pokémon tauchen während des Events Giftiger Sumpf häufiger in der Wildnis auf:

Zubat*

Bluzuk*

Tentacha*

Dratini*

Gehweiher*

Schluppuck*

Pionskora*

Milza*

Algitt*

Balgoras*

eF-eM*

Giftiger Sumpf – Pokémon in Feldforschungen

Bei Feldforschungen könnt ihr je nach Aufgabe mit Begegnungen belohnt werden, die zu diesen Pokémon führen:

Sleima*

Dratini*

Knacklion*

Algitt*

eF-eM*

Garstella

Giftiger Sumpf – Raids

So sehen eure besonderen Raid-Gegner während des Events aus:

Raid-Stufe Pokémon Stufe 1 Sleima*

Alola-Sleima*

Hisui-Baldorfish

Hisui-Sniebel Stufe 3 Galar-Smogmog*

Shardrago*

Tortunator*

Giftiger Sumpf – Crypto-Raids

Während des Events gibt es auch spezielle Crypto-Raids mit diesen Gegnern:

Raid-Stufe Pokémon Stufe 1 Crypto-Zubat

Crypto-Hunduster

Crypto-Dusselgurr Stufe 3 Crypto-Nidoran♀*

Crypto-Onix

Crypto-Sniebel*

* Bei diesen Pokémon besteht die Möglichkeit, sie als schillerndes Exemplar zu fangen.

Gift- und Drachen-Pokémon könnt ihr bei diesem Event fangen.

Giftiger Sumpf: Welche Boni gibt es?

Diese Boni sind während des Giftiger-Sumpf-Events in Pokémon Go aktiv:

Ihr bekommt doppelte Fang-Bonbons .

. Ballons von Team Go Rocket erscheinen häufiger .

. Beim Drehen der Fotoscheiben von Arenen erhaltet ihr einen kostenlosen Raid-Pass pro Tag.

Giftiger Sumpf: Aufgaben und Belohnungen der befristeten Forschung

Zum Event Giftiger Sumpf bekommt ihr auch einen neue befristete Forschung, bei denen ihr unter anderem Gift- und Drachen-Pokémon als Belohnung begegnet.

Hier alle Details:

Giftiger Sumpf (1/1) Aufgabe Belohnung Verwende 15 Power-ups bei Pokémon Begegnung mit Algitt Kämpfe in 3 Raids Begegnung mit Alola-Sleima Setze 15 sehr effektive Lade-Attacken ein Begegnung mit Knacklion Gewinne 2 Raids mit einem Team, das aus 6 einzigartigen Pokémon-Arten besteht Begegnung mit Shardrago Gewinne einen 3-Sterne-Raid nur mit Pokémon, die nicht mehr als 2.500 WP haben Begegnung mit Hisui-Baldorfish Belohnungen Begegnung mit Miniras, 50 Brutalanda-Mega-Energie, 50 Gewaldro-Mega-Energie

Ihr müsst die Forschung bis zum 22. August 2023 abschließen und die Belohnungen abholen, um nichts zu verpassen.

