Pokémon Go: Glitzernder Garten - Alle Infos zum Event und dem neuen Shiny!

Analog zu den Go-Fest-Events in Osaka und London findet für alle Trainerinne und Trainer weltweit das neue Event Glitzernder Garten in Pokémon Go statt. Dort begegnet ihr Pflanzen- und Fee-Pokémon, die bei den Vor-Ort-Events ebenfalls auftauchen. Und ein neues Shiny ist auch mit dabei!

Das Event Glitzernder Garten beginnt am Samstag, den 5. August 2023, um 10 Uhr und endet wiederum am Dienstag, den 8. August 2023, um 20 Uhr.

In unserem Guide haben wir alle wichtigen Informationen zum Event Glitzernder Garten in Pokémon Go für euch zusammengefasst.

Inhalt:

Glitzernder Garten: Welche Pokémon kann ich fangen?

Wie erwähnt, tauchen verschiedene Pflanzen- und Fee-Pokémon während des Events Glitzernder Garten auf. Dabei gibt das schillernde Lilminip sein Debüt im Spiel.

Glitzernder Garten – Wilde Pokémon

Diesen Pokémon könnt ihr während des Events Glitzernder Garten häufiger in der Wildnis begegnen:

Bisasam*

Pummeluff*

Myrapla*

Hoppspross*

Samurzel*

Tuska*

Lilminip*

Kastadur*

Parfi*

Flauschling*

Dedenne*

Darüber hinaus erscheint an verschiedenen Tagen des Events ein bestimmtes Pokémon häufiger in Parks. Hier der Zeitplan dafür:

Datum Pokémon 5. August Lilminip* 6. August Tuska* 7. August Myrapla* 8. August Samurzel*

Glitzernder Garten – Pokémon in Eiern

Aus 2-km-Eiern, die ihr während des Events erhaltet, können diese Pokémon schlüpfen:

Knospi*

Kikugi*

Strawickl

Lilminip*

Frubberl

Ignivor

Glitzernder Garten – Pokémon in Feldforschungen

Bei Feldforschungen könnt ihr je nach Aufgabe mit Begegnungen belohnt werden, die zu diesen Pokémon führen:

Tangela*

Roselia*

Lilminip*

Tarnpignon*

* Bei diesen Pokémon besteht die Möglichkeit, sie als schillerndes Exemplar zu fangen.

Pflanzen- und Fee-Pokémon stehen im Fokus.

Glitzernder Garten: Welche Boni gibt es?

Während das Event Glitzernder Garten in Pokémon Go läuft, sind mehrere Boni aktiv:

Um Herzen für euer Kumpel-Pokémon zu bekommen, ist nur die halbierte Distanz erforderlich.

erforderlich. Wenn ihr mit einem Kumpel-Pokémon unterwegs seid, besteht eine erhöhte Chance auf XL-Bonbons .

. Ihr erhaltet die anderthalbfache Menge an Schlüpf-Bonbons .

. Ihr erhaltet die anderthalbfache Menge an Schlüpf-Sternenstaub.

Glitzernder Garten: Aufgaben und Belohnungen der befristeten Forschung

Beim Event Glitzernder Garten erhaltet ihr zudem noch eine kostenlose befristete Forschung. Die Aufgaben umfassen das Erkunden sowie das Ausbrüten von Eiern.

Ihr müsst alle Aufgaben bis zum 8. August 2023 um 20 Uhr abschließen und die Belohnungen abholen.

Hier alles im Detail:

Glitzernder Garten (1/1) Aufgabe Belohnung Gehe 5 km Begegnung mit Lilminip Brüte 2 Eier aus Begegnung mit Galar-Smogmog Drehe 25 Pokéstops oder Arenen Begegnung mit Parfinesse Fange 50 Pokémon vom Typ Pflanze Begegnung mit Alola-Kokowei Verdiene 15 Herzen mit deinem Kumpel Begegnung mit Imantis Belohnungen 50 Bisaflor-Mega-Energie, 50 Bibor-Mega-Energie, 50 Pinsir-Mega-Energie

