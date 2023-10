Pokémon Go: Halloween-Event 2023 Teil 1 - Alle Infos zur großen Feier!

Wie jedes Jahr steht auch 2023 wieder ein Halloween-Event in Pokémon Go auf dem Programm. Und auch in diesem Jahr besteht es aus zwei Teilen!

Teil eins des Halloween-Events beginnt am Donnerstag, den 19. Oktober 2023, um 10 Uhr und endet am Donnerstag, den 26. Oktober 2023, um 10 Uhr.

In unserem Guide verraten wir euch, was ihr über die neuen Pokémon und die Aktivitäten des Halloween-Events in Pokémon Go wissen müsst!

Pokémon Go: Halloween-Event Inhalt:

Halloween Event: Welche Pokémon kann ich fangen?

Mit Teil eins des Halloween-Events in Pokémon Go feiern unter anderem neue Pokémon ihr Debüt im Spiel. Erstmals könnt ihr Gruff fangen und dieses auch zu einem Friedwuff entwickeln.

Mehr zu Gruff erfahrt ihr hier: Pokémon Go: Gruff - 100 % IV und wie Shiny Friedwuff aussieht.

Darüber hinaus besteht erstmals die Chance, einem schillernden Paragoni zu begegnen.

Halloween Event 2023 – Wilde Pokémon

Die folgenden Pokémon tauchen während Teil eins des Halloween-Events häufiger in der Wildnis auf:

Rettan*

Zubat*

Alola-Mauzi*

Nebulak*

Alpollo

Webarak*

Traunfugil*

Fiffyen*

Shuppet*

Driftlon*

Lichtel*

Paragoni*

Sankabuh

Halloween Event 2023 – Pokémon in Feldforschungen

Bei Feldforschungen könnt ihr je nach Aufgabe mit Begegnungen belohnt werden, die zu diesen Pokémon führen:

Traunfugil*

Paragoni*

Halloween Event 2023 – Pokémon aus Eiern

Aus 7-km-Eiern, die ihr während des Events erhaltet, können diese Pokémon schlüpfen:

Mampfaxo*

Riolu*

Galar-Makabaja*

Halloween Event 2023 – Pokémon in Raids

In Raids trefft ihr während des Halloween-Events auf diese Pokémon:

Stufe Pokémon Stufe 1 Traunfugil*

Shuppet*

Driftlon* Stufe 3 Gengar*

Sankabuh

Gruff Stufe 5 Schlingking* (bis 20.10., 10 Uhr)

Darkrai* (ab 20.10., 10 Uhr) Mega-Raids Mega-Gengar* (bis 20.10., 10 Uhr)

Mega Banette* (ab 20.10., 10 Uhr)

Auch 2023 wird wieder Halloween in Pokémon Go gefeiert.

Halloween Event: Welche Boni gibt es?

Beim ersten Teil des Halloween-Events sind verschiedene Boni in Pokémon Go aktiv. Ihr erhaltet zum Beispiel zusätzliche Bonbons, wenn ihr Pokémon mit einem guten, großartigen oder fabelhaften Wurf fangt. Ebenso könnt ihr bei solchen Würfen auch zusätzliche XL-Bonbons erhalten.

Beim Ausbrüten von Eiern gibt es indes ein zusätzliches XL-Bonbon für Trainer ab Level 31. Und allgemein erhaltet ihr doppelt so viele Bonbons für das Ausbrüten von Pokémon.

Halloween Event: Lohnt sich die kostenpflichtige Forschung?

Analog zum Event wird eine kostenpflichtige befristete Forschung für circa 6 Euro angeboten. Dabei könnt ihr Pokémon wie Paragoni und Alola-Mauzi begegnen sowie eine Halloween-Avatar-Pose erhalten.

Ihr müsst diese befristete Forschung bis zum 31. Oktober 2023 um 20 Uhr abschließen und euch die Belohnungen abholen, um nichts zu verpassen.

Halloween Event: Aufgaben und Belohnungen der befristeten Forschungen

Neben der kostenpflichtigen Forschung erwarten euch gleich zwei kostenlose befistete Forschungen. Beide laufen vom 19. Oktober 2023 um 10 Uhr bis zum 31. Oktober 2023 um 20 Uhr.

Eine konzentriert sich auf das Fangen von Geist-Pokémon, die andere befasst sich mit Kryppuk und seinen 108 Geistern.

Befristete Halloween-Forschung (1/3)

Aufgabe Belohnung Fange 5 Pokémon vom Typ Geist 1.000 Sternenstaub Fange 10 Pokémon vom Typ Geist 1.500 EP Fange 15 Pokémon vom Typ Geist 1.000 Sternenstaub Belohnungen Begegnung mit Gruff, 25 Pokébälle, 1.000 Sternenstaub

Befristete Halloween-Forschung (2/3)

Aufgabe Belohnung Mache einen Schnappschuss mit einem Pokémon vom Typ Geist 1.500 Sternenstaub Fange 10 Pokémon vom Typ Geist 2.000 EP Fange 15 Pokémon vom Typ Geist 1.500 Sternenstaub Fange 20 Pokémon vom Typ Geist 3 Sananabeeren Belohnungen Begegnung mit Gruff, 20 Superbälle, 1.000 Sternenstaub

Befristete Halloween-Forschung (3/3)

Aufgabe Belohnung Mache einen Schnappschuss mit einem Pokémon vom Typ Geist 2.000 Sternenstaub Fange 5 Pokémon vom Typ Geist 2.000 EP Fange 5 Pokémon vom Typ Geist 2.000 Sternenstaub Belohnungen Begegnung mit Gruff, 5 Hyperbälle, 3 Sananabeeren

Begrenzte Forschung mit Kryppuk (1/1)

Aufgabe Belohnung Verdiene 1.080 Sternenstaub Begegnung mit Traunfugil Verdiene 1.080 EP Begegnung mit Makabaja Lande 108 gute Würfe Begegnung mit Irrbis Lande 108 Curveball-Würfe Begegnung mit Paragoni Verwende 108 Beeren beim Fangen von Pokémon Begegnung mit Shuppet Verdiene 10.800 EP Begegnung mit Lichtel Drehe 8 Pokéstops oder Arenen Begegnung mit Nebulak Drehe 10 Pokéstops oder Arenen Begegnung mit Driftlon Belohnungen Begegnung mit Kryppuk, 108 EP, 108 Sternenstaub

