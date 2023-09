Pokémon Go: Heute Community Day Classic mit Glumanda - Was ihr wissen solltet!

Beim vireten Community Day Classic im Jahr 2023, der am heutigen Tag in Pokémon Go stattfindet, steht eines der allerersten Pokémon im Fokus: Glumanda.

Es ist eine gute Gelegenheit für alle Spielerinnen und Spieler von Pokémon Go, noch einmal von einem Community Day zu profitieren, wenn sie ihn früher – aus welchen Gründen auch immer - verpasst haben. Generell ist es für alle eine gute Chance, schillernde Exemplare zu finden.

Inhalt:

Wann startet der Community Day Classic mit Glumanda?

Der Community Day Classic mit Glumanda findet am Samstag, den 2. September 2023, in einem Zeitraum von 14 bis 17 Uhr statt.

Dabei könnt ihr wieder von Boni profitieren und euch unter anderem die exklusive Sofort-Attacke Feuerodem sowie die Lade-Attacke Lohekanonade für Glurak sichern, wenn ihr ein Glutexo von 14 bis 19 Uhr entwickelt.

Des Weiteren erhaltet ihr die dreifache Menge an Sternenstaub, Lockmodule und Rauch halten drei Stunden lang und ihr könnt ein paar Schnappschüsse machen, um weitere Glumanda anzulocken.

Im In-Game-Shop ist eine optionale Spezialforschung erhältlich und indem ihr Feldforschungen abschließt, könnt ihr außerdem weiteren Glumanda begegnen.

Obendrein gibt es eine kostenlose befristete Forschung für alle, dadurch könnt ihr Mega-Energie für Glumanda erhalten. Und ihr könnt mit Glumanda im Event-Zeitraum an Pokéstop-Showcases teilnehmen.

Was ist der Community Day Classic in Pokémon Go?

Wie der Name andeutet, bringt der Community Day Classic frühere Community Days in Pokémon Go noch einmal zurück. Eine gute Gelegenheit für alle, um noch mehr Exemplare eines bestimmten Pokémon zu fangen - oder wenn ihr damals nicht teilnehmen konntet.

Zwischen dem ersten und zweiten Community Day Classic liegen rund drei Monate. Unklar ist, ob Niantic zukünftig auf ähnliche Zeiträume setzt oder diese noch verkürzt.

Der Ablauf ähnelt dabei einem ganz normalen Community Day, wie ihr ihn kennt. Die Laufzeit beträgt drei Stunden.

Heißt: Das jeweilige Pokémon taucht im Event-Zeitraum verstärkt in der Wildnis auf, ebenso könnt ihr es mit Rauch und Lockmodulen zusätzlich um euch herum anlocken und ein paar zusätzliche Begegnungen erzielt ihr per Schnappschuss.

Ferner gibt es auch hier spezielle Boni, entwickelte Pokémon können über exklusive Attacken verfügen. Obendrein sind im Event-Zeitraum die Chancen, ein schillerndes Exemplar zu fangen, deutlich erhöht.

Heute könnt ihr viele Glumanda fangen.

Welche Community Day Classics gab es bisher in Pokémon Go?

Hier seht ihr eine Liste der Community Day Classics, die es bisher in Pokémon Go gab:

Monat Pokémon Juli 2023 Schiggy April 2023 Quiekel Januar 2023 Larvitar November 2022 Dratini April 2022 Hydropi Januar 2022 Bisasam

