Pokémon Go: Heute Entschädigungs Event mit Schiggy - Das müsst ihr wissen!

Beim letzten Community Day Classic in Pokémon Go hat nicht alles reibungslos funktioniert, Probleme hatten alle, die den Pokérmon Trainer Club nutzen, um sich im Spiel einzuloggen.

Aufgrund dessen gibt es heute ein Entschädigungs-Event in Pokémon Go. Effektiv lässt sich sagen, dass der Community Day Classic mit Schiggy kurzerhand wiederholt wird. Teilnehmen kann daran jeder. Nachfolgend haben wir die passenden Infos dazu in unserem Guide für euch!

Inhalt:

Was passiert beim Entschädigungs Event mit Schiggy?

Wie schon erwähnt, ähnelt der Ablauf dem ursprünglichen Ablauf des Community Day Classic mit Schiggy, der am 9. Juli 2023 stattfand.

Das Entschädigungs-Event läuft am heutigen Sonntag, den 23. Juli 2023, von 14 bis 17 Uhr.

Erneut könnt ihr euch dabei ein Turtok mit der Lade-Attacke Aquahaubitze sichern, indem ihr ein Schillok von 14 bis 19 Uhr entwickelt.

Eier werden viermal so schnell ausgebrütet, wenn ihr sie im Event-Zeitraum in eine Brutmaschine legt, Lockmodule und Rauch laufen drei Stunden lang. Macht Schnappschüsse, um weitere Schiggy zu euch zu locken.

Durch den Abschluss von Feldforschungen könnt ihr zudem Schiggy mit Sonnenbrille begegnen und im In-Game-Shop ist erneut eine exklusive Spezialforschung für rund einen Euro verfügbar.

Kurzum: Wer mehr Schiggy braucht, für den ist dieses Entschädigungs-Event wie gemacht!

Schiggy steht noch einmal im Fokus.

