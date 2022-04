Pokémon Go: Mega Kangama besiegen - Beste Konter und Attacken

In Pokémon Go könnt ihr jetzt auch Mega Kangama als neueste Mega-Entwicklung eines Pokémon in Raids bekämpfen.

Das Muttertier-Pokémon wartet in Raids auf euch und kann dabei auch als schillerndes Kangama gefangen werden. Unser Guide zeigt euch, wie ihr Mega Kangama in Pokémon Go besiegt.

Was ihr über Mega Kangama in Pokémon Go wissen solltet:

Wie besiege ich Mega Kangama in Pokémon Go?

Diese Pokémon braucht ihr, um Mega Kangama in Pokémon Go zu besiegen:

Mega Kangama Typ: Normal Mega Kangama ist schwach gegen: Kampf

Was sind die besten Konter gegen Mega Kangama in Pokémon Go?

Pokémon Attacken Meistagrif Konter und Wuchtschlag Lucario Konter und Aurasphäre Kapilz Konter und Wuchtschlag Machomei Konter und Wuchtschlag Hariyama Konter und Wuchtschlag Terrakium Zen-Kopfstoß und Sanctoklinge Lohgock Konter und Fokusstoß Lauchzelot Konter und Nahkampf Mega Schlapor Fußkick und Fokusstoß Mega Glurak Y Feuerwirbel und Lohekanonade Crypto Machomei Konter und Wuchtschlag Crypto Hariyama Konter und Wuchtschlag Crypto Mewtu Psychoklinge und Psychostoß Crypto Simsala Konter und Fokusstoß Crypto Galagladi Fußkick und Nahkampf

Wie viele WP hat Mega Kangama in Pokémon Go?

Folgende WP-Werte könnt ihr bei Mega Kangama in Pokémon Go erwarten:

Raid-Boss-WP - 37.140 WP Perfekte WP beim Fangen - 2.200 Perfekte WP beim Fangen mit Wetterverstärkung (Teilweise bewölkt) - 2.750

Welche Attacken hat Mega Kangama in Pokémon Go?

In Pokémon Go beherrscht Mega Kangama folgende Attacken:

Mega Kangama - Mögliche Sofort-Attacken:

Lehmschelle (Boden) Fußkick (Kampf)

Mega Kangama - Mögliche Lade-Attacken:

Erdbeben (Boden) Wutanfall (Drache) Steigerungshieb (Kampf) Knirscher (Unlicht)

Alles, was wir über Mega Kangama wissen

Kangama trägt sein Junges in seinem Beutel, kann sich aber dennoch sehr leichtfüßig durch die Gegend bewegen. Seine blitzschnellen Schläge schrecken dabei etwaige Gegner ab.

In manchen Berichten heißt es, dass Kangama, die keinen eigenen Nachwuchs hatten, vielmehr in Not befindliche Menschenkinder aufgezogen haben.

Bei der Mega-Entwicklung wächst das Junge innerhalb kürzester Zeit heran. Im Kampf setzen beide auf Teamwork.

