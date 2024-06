Pokémon Go Mega-Rayquaza besiegen - Mit diesen Kontern bist du erfolgreich

Mega-Rayquaza ist eine Mega-Entwicklung, die ihr in Pokémon Go in Raids bekämpfen und anschließend das normale Rayquaza fangen könnt, wenn ihr Glück habt.

Das Himmelhoch-Pokémon hat die Typen Drache und Flug und ist zeitweise in Raids in Pokémon Go antreffen. Das heißt, ihr benötigt die Unterstützung anderer Trainer und Trainnerinnen, um es zu bekämpfen und zu besiegen.

Unser Guide zeigt euch nachfolgend die besten Konter gegen Mega-Rayquaza.

Pokémon Go: Mega-Rayquaza Raid-Guide Inhalt:

Wie besiegt man Mega-Rayquaza?

Mithilfe der folgenden Pokémon könnt ihr Mega-Rayquaza in Pokémon Go besiegen:

Mega-Rayquaza Typ: Drache, Flug Mega-Rayquaza ist schwach gegen: Eis, Gestein, Drache, Fee

Was ist der beste Konter gegen Mega-Rayquaza in Pokémon Go? Derzeit ist Crypto-Mamutel mit den Attacken Pulverschnee und Lawine der beste Konter gegen Mega-Rayquaza.

Weitere effektive Konter gegen Mega-Rayquaza:

Pokémon Attacken Mamutel Pulveschnee und Lawine Kolowal Eissplitter und Lawine Glaziola Eisesodem und Lawine Mewtu Psychoklinge und Eisstrahl Snibunna Eissplitter und Lawine Espinodon Eiszahn und Lawine Arktilas Eiszahn und Lawine Amagarga Eisesodem und Meteorologe Mega-Guardevoir Charme und Dreifach-Axel Mega-Firnontor Eisesodem und Lawine Mega-Rexblisar Pulverschnee und Meteorologe Crypto-Mewtu Psychoklinge und Eisstrahl Crypto-Snibunna Eissplitter und Lawine Crypto-Walraisa Eisesodem und Eisspeer Crypto-Arktos Eissplitter und Dreifach-Axel Crypto-Guardevoir Charme und Dreifach-Axel

Ein schillerndes Mega-Rayquaza.

Zurück zum Pokémon Go: Mega-Rayquaza Raid-Guide Inhaltsverzeichnis

Wie viele WP hat Mega-Rayquaza in Pokémon Go?

Mit diesen WP-Werten ist bei Mega-Rayquaza in Pokémon Go zu rechnen:

Perfekte WP beim Fangen von Mega-Rayquaza - 3.264 Perfekte WP beim Fangen von Mega-Rayquaza mit Wetterverstärkung (Windig) - 4.080 Maximal mögliche WP von Mega-Rayquaza (Level 50) - 6.458 WP

Zurück zum Pokémon Go: Mega-Rayquaza Raid-Guide Inhaltsverzeichnis

Welche Attacken hat Mega-Rayquaza in Pokémon Go?

Folgende Attacken kann Mega-Rayquaza in Pokémon Go beherrschen:

Attacken-Typ Mögliche Attacken Sofort-Attacken Drachenrute (Drache)

Luftschnitt (Flug) Lade-Attacken Wutanfall (Drache)

Antik-Kraft (Gestein)

Aero-Ass (Luft)

Zurück zum Pokémon Go: Mega-Rayquaza Raid-Guide Inhaltsverzeichnis

Was wir über Rayquaza wissen

Man sagt, dass Rayquaza bereits seit mehreren hundert Millionen Jahren lebt und laut Legenden ist es das Pokémon, das einst den Konflikt zwischen den legendären Pokémon Groudon und Kyogre beendet hat.

Rayquaza kann durch die Ozonschicht fliegen und ernährt sich dort von Meteoren. Dadurch erlangt es Energie, die ihm schließlich dabei hilft, die Mega-Entwicklung durchzuführen.

Zurück zum Pokémon Go: Mega-Rayquaza Raid-Guide Inhaltsverzeichnis

Weitere hilfreiche Inhalte zu Pokémon Go:

Übersicht aller Tipps zu Pokémon Go Raid und Ex-Raids

Eine Tabelle mit Stärken und Schwächen aller Pokémon in Pokémon Go

Aktuelle Promo-Codes in Pokémon Go

Evoli-Entwicklung und Namenstricks in Pokémon Go