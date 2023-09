Pokémon Go: Nichts wie raus - Das müsst ihr zum neuen Event wissen!

Der September endet in Pokémon Go mit dem neuen Event Nichts wie raus, gleichzeitig läutet es noch den Start in den Oktober ein. Und ihr könnt wieder mehrere verschiedene Pokémon fangen!

Das Event Nichts wie raus beginnt am Mittwoch, den 27. September 2023, um 10 Uhr und es endet am Montag, den 2. Oktober 2023, um 20 Uhr.

Nachfolgend lest ihr in unserem Guide, was ihr über das Event Nichts wie raus in Pokémon Go wissen müsst!

Pokémon Go: Nichts wie raus Inhalt:

Nichts wie raus: Welche Pokémon kann ich fangen?

Pokémon-Debüts gibt es beim Event Nichts wie raus in Pokémon Go nicht, allerdings das Debüt einer neuen Shiny-Variante! Erstmals könnt ihr mit Glück ein schillerndes Hisui-Fukano fangen.

Nichts wie raus – Wilde Pokémon

Die folgenden Pokémon tauchen während des Events nichts wie raus häufiger in der Wildnis auf:

Enton*

Fukano*

Onix*

Evoli*

Barschwa*

Fleknoil*

Pamo

Arkani

Nichts wie raus – Pokémon in Feldforschungen

Bei Feldforschungen könnt ihr je nach Aufgabe mit Begegnungen belohnt werden, die zu diesen Pokémon führen:

Hisui-Fukano*

Hisui-Sniebel

Hisui-Baldorfish

Pamo

Nichts wie raus – Eier

Beim Ausbrüten von 2-km- und 7-km-Eiern besteht die Chance, auch dieses Pokémon zu erhalten:

Hisui-Fukano*

* Bei diesen Pokémon besteht die Möglichkeit, sie als schillerndes Exemplar zu fangen.

Raus in die Natur mit euch.

Nichts wie raus: Welche Boni gibt es?

Während des Events Nichts wie raus in Pokémon Go sind verschiedene Boni aktiv:

Unter anderem erscheint Kecleon häufiger bei Pokéstops, zum erhaltet ihr die dreifache Menge EP für den Abschluss einer Route. Und ihr verdient beim Erkunden von Routen mit eurem Kumpel schneller Kumpel-Bonbons.

An ausgewählten Pokéstops finden zu guter Letzt noch Showcases mit Fukano und Hisui-Fukano statt.

Nichts wie raus: Aufgaben und Belohnungen der befristeten Forschungen

Einerseits gibt es für das Event Nichts wie raus eine kostenlose befristete Forschung, die sich um Routen und die Erkundung der Umgebung dreht.

Hier alle Details dazu:

Nichts wie raus (1/1) Aufgabe Belohnung Gehe 5 km 1 Rauch Brüte 3 Eier aus 1.000 Sternenstaub Folge einer Route 1.000 Sternenstaub Gehe 1.000 Meter beim Folgen einer Route 1.000 Sternenstaub Verwende einen Rauch beim Folgen einer Route 1.000 Sternenstaub Fange 20 Pokémon beim Folgen einer Route 1.000 Sternenstaub Belohnungen Begegnung mit Hisui-Fukano, 1 Brutmaschine

Obendrein erwartet euch eine kostenpflichtige befristete Forschung, die ihr euch im In-Game-Shop kaufen könnt. Sie beschert euch unter anderem mehrere Brutmaschinen und Begegnungen mit Hisui-Fukano und Fukano.

Nachfolgend die Details zu dieser Forschung:

Feurige Abenteuer (1/1) Aufgabe Belohnung Gehe 1 km Begegnung mit Fukano Gehe 1 km Begegnung mit Hisui-Fukano Gehe 2 km Begegnung mit Fukano Gehe 2 km Begegnung mit Hisui-Fukano Gehe 3 km Begegnung mit Fukano Gehe 3 km Begegnung mit Hisui-Fukano Gehe 4 km Begegnung mit Fukano Gehe 4 km Begegnung mit Hisui-Fukano Gehe 5 km Begegnung mit Fukano Gehe 5 km Begegnung mit Hisui-Fukano Belohnungen 2 Brutmaschinen, 1 Super-Brutmaschine, Begegnung mit Hisui-Fukano

