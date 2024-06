Pokémon Go Party zum 8. Jubiläum: Extrem seltenes Shiny ist zurück und neue kostümierte Pokémon!

Es gibt etwas zu Feiern in Pokémon Go, denn das Spiel wird acht Jahre alt. Dementsprechend findet eine Party zum 8. Jubiläum als neues Event statt und bringt unter anderem ein seltenes Shiny zurück.

Die Party zum 8. Jubiläum beginnt am Freitag, den 28. Juni 2024, um 10 Uhr und endet am Mittwoch, den 3. Juli 2024, um 20 Uhr.

Was ihr über die Party zum 8. Jubiläum in Pokémon Go und über die Boni wissen müsst, verraten wir euch nachfolgend in unserem Guide.

Pokémon Go: Party zum 8. Jubiläum Inhalt:

Party zum 8. Jubiläum: Welche Pokémon kann ich fangen?

Unter anderem gibt es bei der Party zum 8. Jubiläum in Pokémon Go zwei Debüts von kostümierten Pokémon. Ihr könnt ein Sleima mit Partyhut fangen (auch als Shiny) und daraus auch ein Sleimok mit Partyhut machen, wenn ihr es entwickelt.

Weiterhin habt ihr während des Events ein weiteres Mal die Gelegenheit, einem schillernden Meltan zu begegnen, wenn ihr eine Wunderbox öffnet.

Party zum 8. Jubiläum – Wilde Pokémon

Folgende Pokémon erscheinen grundsätzlich häufiger während des Events:

Bisasam mit Partyhut*

Glumanda mit Partyhut*

Schiggy mit Partyhut*

Pikachu mit Kuchenhut*

Sleima mit Partyhut*

Evoli mit Partyhut*

Felori

Krokel

Kwaks

Alola-Sleima*

Des Weiteren tauchen in bestimmten Zeiträumen noch andere Pokémon häufiger auf:

Zeitraum Pokémon 28. Juni, 10 Uhr, bis 29. Juni, 23:59 Uhr Endivie*

Feurigel*

Karnimani*

Geckarbor*

Flemmli*

Hydropi* 30. Juni, 0 Uhr, bis 1. Juli, 23:59 Uhr Chelast*

Panflam*

Plinfa*

Serpifeu*

Floink*

Ottaro* 2. Juli, 0 Uhr, bis 3. Juli, 20 Uhr Igamaro*

Fynx*

Froxy*

Bauz*

Flamiau*

Robball

Party zum 8. Jubiläum – Raids

Folgenden Pokémon könnt ihr während des Events in Raids begegnen:

Raid-Stufe Pokémon Stufe 1 Bisasam mit Partyhut*

Glumanda mit Partyhut*

Schiggy mit Partyhut*

Pikachu mit Kuchenhut*

Sleima mit Partyhut*

Party zum 8. Jubiläum – Feldforschungen

Absolviert ihr bestimmte Event-Feldforschungen, könnt ihr diesen Pokémon begegnen:

Bisasam*

Feurigel*

Hydropi*

Ebenso bekommt ihr bei manchen Feldforschungen Mega-Energie für diese Pokémon:

Bisaflor

Glurak

Turtok

Gewaldro

Lohgock

Sumpex

* Bei diesen Pokémon besteht die Möglichkeit, sie als schillerndes Exemplar zu fangen.

Zeit zum Feiern.

Party zum 8. Jubiläum: Welche Boni gibt es?

Während der Party zum 8. Jubiläum sind verschiedene Boni aktiv, zum Beispiel kann die Wunderbox häufiger geöffnet werden.

Beim Tauschen besteht eine erhöhte Chance, Glücks-Freunde zu werden und Glücks-Pokémon zu erhalten.

Euer Freundschaftslevel steigt schneller, wenn ihr Geschenke öffnet, Pokémon tauscht oder Raid-Kämpfe, Arenakämpfe und Trainerkämpfe absolviert.

Wenn ihr einen Pokéstop mit einem aktiven Gold-Lockmodul dreht, besteht die Chance, 8, 88 oder mehr Gierspenst-Münzen zu erhalten.

Außerdem gibt es noch in bestimmten Zeiträumen weitere Boni:

Zeitraum Bonus 28. Juni, 10 Uhr, bis 29. Juni, 23:59 Uhr Halbierte Schlüpf-Distanz 30. Juni, 0 Uhr, bis 1. Juli, 23:59 Uhr Doppelte Fang-EP 2. Juli, 0 Uhr, bis 3. Juli, 20 Uhr Doppelter Fang-Sternenstaub

Party zum 8. Jubiläum: Befristete Forschungen

Einerseits bekommt ihr im Zuge der Party zum 8. Jubiläum eine kostenlose befristete Forschung. Wer sie abschließt, kann EP, Sternenstaub und Begegnungen mit Event-Pokémon wie Rattikarl mit Partyhut, Nidorino mit Partyhut, Woingenau mit Partyhut, Meltan und mehr als Belohnung erhalten.

Party zum 8. Jubiläum (1/2)

Aufgabe Belohnung Verdiene 8 Herzen mit deinem Kumpel Begegnung mit Bisasam mit Partyhut Fange 88 Pokémon Begegnung mit Glumanda mit Partyhut Drehe 8 verschiedene Pokéstops oder Arenen Begegnung mit Schiggy mit Partyhut Verdiene 8.888 EP Begegnung mit Waumpel mit Partyhut Lande 88 Curveball-Würfe Begegnung mit Woingenau mit Partyhut Verdiene 8.888 Sternenstaub Begegnung mit Nidorino mit Partyhut Entwickle 8 Pokémon Begegnung mit Rattikarl mit Partyhut Belohnungen 8.888 Sternenstaub, Begegnung mit Pikachu mit Kuchenhut, 8.888 EP

Party zum 8. Jubiläum (2/2)

Aufgabe Belohnung Belohnung abholen Begegnung mit Meltan Belohnung abholen Begegnung mit Meltan Belohnung abholen Begegnung mit Meltan Belohnung abholen Begegnung mit Meltan Belohnung abholen Begegnung mit Meltan Belohnung abholen Begegnung mit Meltan Belohnung abholen Begegnung mit Meltan Belohnungen Begegnung mit Meltan

Für rund 3 Euro gibt’s außerdem noch eine kostenpflichtige befristete Forschung. Diese lockt euch unter einem mit folgenden Belohnungen: 1 Brutmaschine, 1 Super-Brutmaschine, 1 Premium-Kampf-Pass, 1 Glücks-Ei, 1 Rocket-Radar, 1 Sternenstück, 1 Rauch, 1 Knursp, 88.888 EP und eine Begegnung mit Meltan.

Party zum 8. Jubiläum: Premium (1/1)

Aufgabe Belohnung Verdiene 8 Herzen mit deinem Kumpel 1 Glücksei Fange 88 Pokémon 1 Brutmaschine Drehe 8 verschiedene Pokéstops oder Arenen 1 Rocket-Radar Verdiene 8.888 EP 1 Premium-Kampf-Pass Lande 88 Curveball-Würfe 1 Knursp Verdiene 8.888 Sternenstaub 1 Sternenstück Entwickle 8 Pokémon 1 Rauch Belohnungen 1 Super-Brutmaschine, Begegnung mit Meltan, 88.888 EP

Bedenkt, dass ihr beide befristete Forschungen bis zum Event-Ende abgeschlossen und die Belohnungen abgeholt haben müsst, um nichts zu verpassen.

