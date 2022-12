Pokémon Go: Purmel entwickeln und Vivillon bekommen - Karte und alle Muster.

Zum Start der Winter-Feiertage in Pokémon Go hat Niantic das neue Pokémon Purmel sowie seine beiden Entwicklungen Pupuncho und Vivillon im Spiel eingeführt. Und damit geht auch eine neue Spielmechanik einher, die zu Begegnungen mit Purmel führt.

Obendrein gibt es zahlreiche verschiedene Vivillon-Muster zum Sammeln in Pokémon Go. Wie ihr sie alle bekommen könnt und was ihr noch wissen solltet, verraten wir euch im Guide!

Inhalt:

Wie fange ich Purmel in Pokémon Go?

Zuerst einmal braucht ihr in Pokémon Go Freundinnen und Freunde, die euch regelmäßig mit Geschenken versorgen, wenn ihr Purmel, Pupuncho und Vivillon bekommen möchtet.

Um eine Chance auf eine Begegnung mit Purmel zu haben, müsst ihr eine Postkarte anpinnen, wenn ihr ein Geschenk öffnet. Tut das über den Pin-Button neben dem "Öffnen"-Button vor dem Öffnen.

Pinnt eure Geschenk-Postekarten an.

Durch das Anpinnen einer Postkarte machte ihr Fortschritte bei neuen Vivillon-Untermedaillen, genauer gesagt bei der jeweiligen Region, aus der die Karte stammt. Erhaltet ihr etwa eine Postkarte aus Deutschland, macht ihr Fortschritte beim Kontinental-Muster.

Denkt aber daran, dass ihr eine Postkarte nur vor dem Öffnen eines Geschenks anpinnen könnt, also vergesst es nicht, sonst macht ihr keine Fortschritte.

Über die Medaillen könnt ihr euren Fortschritt nachverfolgen.

Ihr verdient euch eine Purmel-Begegnung, wenn ihr eine bestimmte Zahl an Postkarten aus einer Region gesammelt habt. Die Zahl der erforderlichen Postkarten steigt mit jeder Begegnung für das jeweilige Muster.

Anfangs sind es etwa drei für eine bestimmte Region, anschließend steigt die Zahl der erforderlichen Postkarten auf neun.

Um euren Fortschritt nachzuverfolgen, geht zu eurem Avatar-Bildschirm, scrollt nach unten und wählt die Medaille für Vivillon aus.

Habt ihr die erforderliche Zahl an Postkarten erreicht, erhaltet ihr eine Benachrichtigung. Bestätigt ihr diese, habt ihr eine Begegnung mit Purmel.

Pinnt Postkarten aus verschiedenen Regionen an, um Purmel-Begegnungen freizuschalten.

Das jeweilige Muster, das eurem Purmel zugeordnet ist, seht ihr zudem über dem Entwicklungs-Button. Das hilft euch dabei, beim richtigen Pokémon die Entwicklung auszulösen.

Wie entwickle ich Purmel zu Pupuncho und Vivillon?

Zuerst einmal benötigt ihr 25 Purmel-Bonbons, um Purmel zu Pupuncho zu entwickeln. Anschließend sind weitere 100 Purmel-Bonbons erforderlich, um aus dem Pupuncho ein Vivillon zu machen.

Angesichts dessen, dass Purmel nicht in der normalen Spielwelt auftaucht, und in Anbetracht der vielen Muster solltet ihr beim Fangen stets eine Sananabeere einsetzen, um eure Ausbeute an Bonbons zu erhöhen.

Es ist auch möglich, die Purmel-Begegnung auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben, um sie etwa während eines Events einzulösen, bei dem ihr doppelte Bonbons erhaltet. Kombiniert ein solches Event mit einer Sananabeere und ihr bekommt noch mehr Bonbons!

Ansonsten könnt ihr Purmel natürlich auch als Kumpel mitnehmen. Ihr müsst für ein Bonbon einen Kilometer mit dem Pokémon laufen.

Und immer schön die Postkarten anpinnen, wenn ihr Geschenke öffnet, um mehr Begegnungen zu bekommen.

Alle Vivillon-Muster

Es gibt insgesamt 18 Vivillon-Muster, die ihr in Pokémon Go sammeln könnt. Sie sind mit verschiedenen Regionen auf der Welt verbunden.

Um alle Muster zu bekommen, müsst ihr Freundschaften mit Spielerinnen und Spielern rund um die Welt schicken und deren Geschenke öffnen.

Ihr könnt zum Beispiel im Subreddit The Silph Road nach Freundschaften suchen oder Apps wie Poke Genie verwenden. Auch in sozialen Medien lässt sich natürlich danach suchen.

Hier seht ihr alle Vivillon-Muster, die derzeit in Pokémon Go verfügbar sind:

Archipel

Kontinental

Prunk

Ziergarten

Dürre

Frost

Dschungel

Aquamarin

Blumenmeer

Innovation

Monsun

Ozean

Flocke

Flussdelta

Sand

Savanne

Sonne

Schneefeld

Vivillon-Regionen und Karte

Nachfolgend seht ihr eine Map, die euch die den einzelnen Regionen zugeordneten Vivillon-Muster zeigt. Ihr findet diese Map auch direkt im Spiel beim Vivillon-Pokédex-Eintrag und bei der Vivillon-Medaille.

Im Anschluss haben wir alle Vivillon-Muster für euch als Liste mit den jeweiligen Ursprungsregionen zusammengefasst:

Muster Regionen Archipel Karibik

Südafrika Kontinental Argentinien

Zentraleuropa – Deutschland, Polen, Dänemark

Zentralasien

Indien Prunk Japan Ziergarten Großbritannien

Irland

Neuseeland Dürre Westen der USA

Osteuropa Frost Grönland

Norden von Kanada

Nordeuropa – Norwegen, Finnland, Schweden Dschungel Kolumbien

Norden von Südamerika

Zentralafrika

Indonesien Aquamarin Chile

Griechenland

Osteuropa – Ungarn, Rumänien, Bulgarien

Spain Blumenmeer Zentraleuropa – Frankreich, Italien Innovation Osten der USA Monsun Südostasien Ozean Hawaii

Galapagosinseln

Madagaskar Flocke Alaska

Ostkanada

Westkanada

Südargentinien und Chile

Nordeuropa – Norwegen, Schweden, Finnland Flussdelta Nordafrika - Ägypten

Südafrika

Südliches Australien Sand Mittlerer Osten Savanne Brasilien

Nördliches Australien Sonne Mexiko

Madagaskar Schneefeld Island

Südliches Norwegen

Schweden

Nördliches Japan

Viel Erfolg beim Sammeln der Vivillon-Muster in Pokémon Go!

