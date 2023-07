Pokémon Go: Routen erklärt - Was sie sind und wie sie funktionieren

Die Routen sind ein brandneues Feature, das ihr jetzt in Pokémon Go verwenden könnt. Damit erstellt ihr individuelle Wege zwischen von euch festgelegten Punkten, die andere und auch ihr selbst dann ablaufen können.

Natürlich könnt ihr euch dabei auch ein paar Belohnungen und andere nützliche Dinge verdienen. Was ihr über die neuen Routen in Pokémon Go wissen müsst und wie das alles funktioniert, zeigen wir euch nachfolgend in unserem Guide.

Inhalt:

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Wie funktionieren Routen in Pokémon Go?

Routen bezeichnet Niantic als eine Art Reiseführer in Pokémon Go. Ihr könnt zum Beispiel Routen erstellen, die zu tollen Sehenswürdigkeiten führen. Oder ein paar schöne Wanderwege und Rundkurse abdecken.

Jeder kann eine Route erstellen und diese dann von anderen Spielerinnen und Spielern entdecken lassen, letztlich soll das noch mehr das Gemeinschaftsgefühl der Community stärken.

Wie erstelle ich eine Route in Pokémon Go?

Um eine Route in Pokémon Go zu erstellen, geht ihr wie folgt im Spiel vor:

Wählt einen PokéStop oder eine Arena als Startpunkt aus. Wählt "Aufzeichnen" aus, um mit der Erfassung eurer Route zu beginnen. Gebt einige Details zu eurer Route ein und reicht sie zur Überprüfung ein. Nachdem sie akzeptiert wurde, können andere Trainer eurer Route folgen!

Ihr könnt auch vorab einen Start- und Endpunkt wählen, bevor ihr etwa von zu Hause aus losgeht. Die Aufzeichnung beginnt dann, sobald ihr den Startpunkt erreicht habt. Scrollt dazu in der Ansicht eures Avatars nach unten und klickt dort auf "Neue Route erstellen".

Routen in Pokémon Go kann jeder erstellen.

Wie erkunde ich eine Route in Pokémon Go?

Routen, die sich in eurer Nähe befinden, könnt ihr über einen neuen Menüpunkt entdecken.

Im Menü "In der Nähe" findet ihr unter dem Menüpunkt "Routen" die Routen in eurer Umgebung. Wählt eine Route aus. Folgt der Route.

Ihr könnt Routen erkunden und so neue Dinge entdecken.

Welche Belohnungen gibt es für Routen in Pokémon Go?

Wenn ihr Routen in Pokémon Go folgt, könnt ihr dafür unterschiedliche Belohnungen erhalten:

Folgt einer Route zum ersten Mal bis zum Schluss, um einen neuen Routenorden zu verdienen.

zu verdienen. Ihr verdient schneller Kumpel-Bonbons .

. Mehr Pokémon werden von Rauch angelockt , wenn ihr eine Route zum ersten Mal erkundet.

, wenn ihr eine Route zum ersten Mal erkundet. Ihr erhaltet einen EP-Bonus für die erste abgeschlossene Route des Tages . Wenn ihr an sieben Tagen in Folge mindestens eine Route erkundet habt, erhaltet ihr einen noch höheren EP-Bonus.

. Wenn ihr an sieben Tagen in Folge mindestens eine Route erkundet habt, erhaltet ihr einen noch höheren EP-Bonus. Wenn ihr eine Route abschließt, während ihr mit eurem Kumpel-Pokémon unterwegs seid, verdient ihr ein Kumpel-Herz.

Außerdem besteht die Möglichkeit, währenddessen Zygarde-Zellen zu finden. Mehr dazu hier: Pokémon Go: Zygarde Form wechseln – So geht’s!

Erkundet die Welt noch mehr.

Weitere hilfreiche Inhalte zu Pokémon Go:

Übersicht aller Tipps zu Pokémon Go Raid und Ex-Raids

Eine Tabelle mit Stärken und Schwächen aller Pokémon in Pokémon Go

Aktuelle Promo-Codes in Pokémon Go

Evoli-Entwicklung und Namenstricks in Pokémon Go