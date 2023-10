Pokémon Go: Schaurig-schönes Ticket - Lohnt sich der Kauf?

In Pokémon Go könnt ihr für den Oktober 2023 das schaurig-schöne Ticket im In-Game-Shop des Spiels kaufen. Damit erwarten euch insgesamt vier befristete Forschungen, die über den gesamten Monat hinweg verteilt sind.

Aber lohnt sich der Kauf auch? In unserem Guide verraten wir euch mehr über dieses neue Ticket in Pokémon Go.

Pokémon Go: Schaurig-schönes Ticket Inhalt:

Was ist das Schaurig-schöne Ticket in Pokémon Go?

Das schaurig-schöne Ticket ist im In-Game-Shop von Pokémon Go erhältlich und kostet euch einmalig 5,99 Euro. Ihr könnt es nur mit Echtgeld kaufen, nicht mit Münzen.

Erhältlich ist das schaurig-schöne Ticket bis zum 29. Oktober 2023 um 23:59 Uhr, die jeweiligen Forschungen müsst ihr wiederum bis zum 31. Oktober 2023 abgeschlossen und die Belohnungen abgeholt haben, damit sie euch nicht entgehen.

Das Ticket umfasst vier befristete Forschungen, die im Verlauf des Monats freigeschaltet werden. Bei jeder habt ihr bis zum Monatsende Zeit, sie abzuschließen.

Aber lohnt sich das? Ganz grundsätzlich erhaltet ihr durch den Ticketkauf schon einmal 1,5 Mal mehr EP für den ersten Fang des Tages sowie 1,5 Mal mehr Sternenstaub für den ersten Fang des Tages.

Unter anderem gibt es auch noch drei Premium-Kampf-Pässe, ein Moos-Lockmodul, zwei Brutmaschinen, zwei Super-Brutmaschinen, Items und mehr Begegnungen mit bestimmten Pokémon als Belohnung.

Nehmen wir die Kampf-Pässe, das Lockmodul und die Brutmaschinen, haben wir dadurch schon einen Wert von 1.130 Münzen. Ihr müsstet rund 12 Euro ausgeben für 1.200 Münzen ausgeben, um alleine diese Items zu erhalten. Insofern bekommt ihr rein vom Wert her also schon mal mehr zurück als ihr investiert. Und der Rest ist ein Bonus.

Ob ihr das Geld dafür investieren möchtet, liegt letzten Endes aber natürlich ganz an euch alleine.

Das schaurig-schöne Ticket beschert euch vier befristete Forschungen.

Schaurig-schönes Ticket Teil 1: Aufgaben und Belohnungen der ersten Forschung

Die erste Forschung des schaurig-schönen Tickets beginnt am 5. Oktober 2023 um 10 Uhr deutscher Zeit.

Das hier sind die Aufgaben und Belohnungen:

Schaurig-schönes Ticket: Teil 1 (1/1) Aufgabe Belohnung Mache 3 Schnappschüsse von wilden Pokémon 1.000 Sternenstaub Verwende 5 Beeren beim Fangen von Pokémon 6 Beleber Mache 5 Schnappschüsse von wilden Pokémon 1.500 Sternenstaub Fange 30 Pokémon 2 Sofort-TMs Mache 10 Schnappschüsse von wilden Pokémon 2.000 Sternenstaub Verwende 10 Beeren beim Fangen von Pokémon 10 Hypertränke Mache 15 Schnappschüsse von wilden Pokémon 2.500 Sternenstaub Belohnungen 3 Premium-Kampf-Pässe, 3 Lade-TMs, 3.000 EP

Schaurig-schönes Ticket Teil 2: Aufgaben und Belohnungen der zweiten Forschung

Die zweite Forschung des schaurig-schönen Tickets startet am 12. Oktober 2023 um 10 Uhr.

Details folgen.

Schaurig-schönes Ticket Teil 3: Aufgaben und Belohnungen der dritten Forschung

Mit der dritten Forschung des schaurig-schönen Tickets in Pokémon Go geht es am 19. Oktober 2023 los.

Details folgen.

Schaurig-schönes Ticket Teil 4: Aufgaben und Belohnungen der vierten Forschung

Die vierte und letzte Forschung des schaurig-schönen Tickets in Pokémon Go beginnt am 26. Oktober 2023 um 10 Uhr.

Details folgen.

