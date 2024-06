Pokémon Go Schmorende Schritte: Mit neuem Shiny und Shiny-Bonus - Alle Infos!

So richtig heißt es das Wetter draußen noch nicht, aber das neue Event Schmorende Schritte in Pokémon Go möchte euch etwas einheizen. Unter anderem könnt ihr einem brandneuen Shiny begegnen und habt obendrein noch einen Shiny-Bonus!

Schmorende Schritte beginnt am Freitag, den 21. Juni 2024, um 10 Uhr und endet am Dienstag, den 25. Juni 2024, um 20 Uhr.

Was ihr über das Event Schmorende Schritte in Pokémon Go und über die Boni wissen müsst, verraten wir euch nachfolgend in unserem Guide.

Pokémon Go: Schmorende Schritte Inhalt:

Schmorende Schritte: Welche Pokémon kann ich fangen?

Es gibt ein neues Shiny, das während des Events Schmorende Schritte in Pokémon Go eingeführt wird. Erstmals besteht die Chance, einem schillernden Ignivor zu begegnen.

Obendrein besteht eine höhere Chance, einem schillernden Schneckmag oder einem schillernden Leufeo zu begegnen oder die auszubrüten.

Schmorende Schritte – Eier

Während dieses Events können folgende Pokémon aus verschiedenen Eiern schlüpfen, die ihr während des Events erhalten habt:

Ei Pokémon 2 km Fukano*

Schneckmag*

Hunduster*

Magby*

Ignivor* 5 km Hisui-Fukano*

Flampion*

Lichtel*

Ignivor*

Leufeo* 10 km Ignivor*

Tortunator*

Knarbon

Schmorende Schritte – Feldforschungen

Absolviert ihr bestimmte Event-Feldforschungen, könnt ihr diesen Pokémon begegnen:

Schneckmag*

Leufeo*

Tortunator*

Beim Event rücken unter anderem diese Pokémon in den Fokus.

* Bei diesen Pokémon besteht die Möglichkeit, sie als schillerndes Exemplar zu fangen.

Zurück zum Pokémon Go: Schmorende Schritte Inhaltsverzeichnis

Schmorende Schritte: Welche Boni gibt es?

Unter anderem haben wir bei diesem Event natürlich den schon erwähnten Shiny-Bonus für Schneckmag und Leufeo, obendrein bekommt ihr doppelte Schlüpf-Bonbons.

Weiter gilt für Eier, die während des Events in eine Brutmaschine gelegt werden, eine halbierte Schlüpf-Distanz. Bei den ersten drei Eiern, die ihr mithilfe des Widgets für Pokémon-Eier ausbrütet, habt ihr sogar eine geviertelte Schlüpf-Distanz.

Zurück zum Pokémon Go: Schmorende Schritte Inhaltsverzeichnis

Schmorende Schritte: Befristete Forschung

Für alle Spielerinnen und Spieler ist eine neue befristete Forschung verfügbar. Dabei werdet ihr mit Sternenstaub, EP und Pokémon-Begegnungen belohnt.

Wie üblich müsst ihr die befristete Forschung vor dem Ende des Events abschließen, um alle Belohnungen zu erhalten.

Schmorende Schritte (1/1)

Aufgabe Belohnung Brüte 1 Ei aus Begegnung mit Schneckmag Brüte 2 Eier aus Begegnung mit Leufeo Brüte 3 Eier aus Begegnung mit Schneckmag Brüte 4 Eier aus Begegnung mit Leufeo Brüte 5 Eier aus Begegnung mit Schneckmag Belohnungen 2.000 EP, 1.500 Sternenstaub, Begegnung mit Tortunator

Zurück zum Pokémon Go: Schmorende Schritte Inhaltsverzeichnis

