Pokémon Go: So besiegst du Mega Scherox - Beste Raid-Konter

Mega-Scherox ist eine weitere Mega-Entwicklung, die ihr jetzt in Pokémon Go fangen und auch selbst auslösen könnt.

Ab sofort wird das Pokémon in Pokémon Go immer mal wieder in Mega-Raids auftauchen.

Lest nachfolgend in unserem Guide, mit welchen Pokémon ihr Mega-Scherox besiegen könnt und welche die besten Konter für den Kampf sind.

Inhalt:

Wie besiege ich Mega-Scherox?

Die folgenden Pokémon helfen euch dabei, Mega-Scherox in Pokémon Go zu besiegen:

Mega-Scherox Typ: Käfer, Stahl Mega-Scherox ist schwach gegen: Feuer

Was ist der beste Konter gegen Mega-Scherox in Pokémon Go? Derzeit ist Mega-Glurak Y mit den Attacken Feuerwirbel und Lohekanonade der beste Konter gegen Mega-Scherox.

Weitere effektive Konter gegen Mega-Scherox:

Reshiram mit Feuerzahn und Hitzekoller

mit Feuerzahn und Hitzekoller Ho-Oh mit Einäschern und Läuterfeuer++

mit Einäschern und Läuterfeuer++ Flampivian mit Feuerzahn und Hitzekoller

mit Feuerzahn und Hitzekoller Skelabra mit Feuerwirbel und Hitzekoller

mit Feuerwirbel und Hitzekoller Lavados mit Feuerwirbel und Hitzekoller

mit Feuerwirbel und Hitzekoller Lohgock mit Feuerwirbel und Lohekanonade

mit Feuerwirbel und Lohekanonade Heatran mit Feuerwirbel und Flammenwurf

mit Feuerwirbel und Flammenwurf Flambirex mit Glut und Lohekanonade

mit Glut und Lohekanonade Mega-Glurak X mit Feuerwirbel und Lohekanonade

mit Feuerwirbel und Lohekanonade Mega-Hundemon mit Feuerzahn und Flammenwurf

mit Feuerzahn und Flammenwurf Crypto-Lavados mit Feuerwirbel und Hitzekoller

mit Feuerwirbel und Hitzekoller Crypto-Ho-Oh mit Einäschern und Läuterfeuer++

mit Einäschern und Läuterfeuer++ Crypto-Entei mit Feuerzahn und Hitzekoller

mit Feuerzahn und Hitzekoller Crypto-Glurak mit Feuerwirbel und Lohekanonade

mit Feuerwirbel und Lohekanonade Crypto-Tornupto mit Einäschern und Lohekanonade

Wie viele WP hat Mega-Scherox in Pokémon Go?

In Pokémon Go könnt ihr bei Mega-Scherox mit folgenden WP-Werten rechnen:

Raid-Boss-WP - 58.615 WP Perfekte WP beim Fangen - 2.335 Perfekte WP beim Fangen mit Wetterverstärkung (Windig und teilweise bewölkt) -2.919

Welche Attacken hat Mega-Scherox in Pokémon Go?

Folgende Attacken kann Mega-Scherox in Pokémon Go beherrschen:

Attacken-Typ Mögliche Attacken Sofort-Attacken Zornklinge (Käfer)

Patronenhieb (Stahl) Lade-Attacken Kreuzschere (Käfer)

Eisenschädel (Stahl)

Nachthieb (Unlicht)

Alles, was wir über Mega-Scherox wissen

Die Scheren machen bei Scherox ein Drittel des Körpergewichts aus, es kann damit sogar Felsen mit einem einzigen Schlag zerstören. Sein Körper ist zwar dünn, seine Angriffsstärke aber dennoch gewaltig. Es hat sogar Muskeln aus Metall.

Mega-Scherox speichert wiederum die Restenergie seiner Mega-Entwicklung im Inneren, was problematisch sein kann. Wenn es sich zu lange nicht bewegt, fängt sein Körper an zu schmelzen. Zugleich ist es besser darin, zuzuschlagen als zuzupacken. Bei langen Kämpfen macht ihm das Gewicht der Scheren zu schaffen.

