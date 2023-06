Pokémon Go: Team Go Rocket Übernahme im Juni 2023 - Das solltet ihr wissen!

Die nächste Team Go Rocket Übernahme in Pokémon Go ist im Gange und im Juni 2023 könnt ihr nicht nur ein weiteres legendäres Crypto-Pokémon bekommen, sondern auch erneut Giovanni bekämpfen.

Die aktuelle Team Go Rocket Übernahme läuft vom Mittwoch, den 21. Juni 2023, um 0 Uhr bis zum Sonntag, den 25. Juni 2023, um 23:59 Uhr.

Nachfolgend lest ihr in unserem Guide alles Wissenswerte über die neue Team Go Rocket Übernahme in Pokémon Go.

Inhalt:

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Welche neuen Crypto-Pokémon gibt es?

Zur neuesten Team Go Rocket Übernahme in Pokémon Go gehört auch wieder eine neue Spezialforschung. Sie heißt Ein steiniger Weg und ihr könnt sie bis zum 1. September 2023 um 10 Uhr bekommen. Wer zu spät ist, verpasst sie.

Erneut spürt ihr währenddessen den Rocket-Bosse Giovanni auf und könnt dabei ein Crypto-Regirock fangen!

Hier findet ihr alle Aufgaben und Belohnungen der Forschung: Pokémon Go: Ein steiniger Weg - Alle Aufgaben und Belohnungen der Forschung

Davon abgesehen gibt es wieder neue Crypto-Pokémon, gegen die ihr bei Kämpfen gegen Giovanni, Cliff, Arlo und Sierra antretet. Die einzelnen Guides aktualisieren wir so schnell wie möglich, ihr findet sie hier:

Pokémon Go: Giovanni besiegen

Pokémon Go: Arlo besiegen - Beste Konter

Pokémon Go: Sierra besiegen

Pokémon Go: Cliff besiegen

Außerdem setzen die Rüpel von Team Go Rocket noch folgende neue Crypto-Pokémon in Kämpfen ein:

Crypto-Alola-Kleinstein

Crypto-Ledyba

Crypto-Kapoera

Crypto-Charmian

Crypto-Kaumalat

Aus 12-km-Eiern, die ihr für Siege gegen die Anführer von Team Go Rocket erhaltet, können folgende Pokémon schlüpfen:

Larvitar*

Absol*

Pionskora*

Ganovil

Zurrokex

Gladiantri*

Skallyk*

Kapuno*

Pam-Pam*

Iscalar*

Algitt

Molunk

* Bei diesen Pokémon besteht die Möglichkeit, sie als schillerndes Exemplar zu fangen.

Nehmt es erneut mit Giovanni auf.

Welche Event-Boni gibt es?

Auch zwei Boni sind während der neuesten Team Go Rocket Übernahme wieder aktiv.

Einerseits erscheint Team Go Rocket häufiger in der Spielwelt. Das gilt sowohl für Ballons als auch für Pokéstops.

Darüber hinaus könnt ihr eine Lade-TM verwenden, um ein Crypto-Pokémon während des Event-Zeitraums die Lade-Attacke Frustration vergessen zu lassen.

Weitere hilfreiche Inhalte zu Pokémon Go:

Übersicht aller Tipps zu Pokémon Go Raid und Ex-Raids

Eine Tabelle mit Stärken und Schwächen aller Pokémon in Pokémon Go

Aktuelle Promo-Codes in Pokémon Go

Evoli-Entwicklung und Namenstricks in Pokémon Go