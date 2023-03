Pokémon Karmesin und Purpur: Akademie-Set bekommen - So erhaltet ihr neue Outfits.

Mit dem Akademie-Set könnt ihr euch direkt einen ersten Bonus sichern, wenn ihr die angekündigten DLCs für Pokémon Karmesin und Purpur kauft. Aber was genau verbirgt sich hinter diesem Akademie-Set?

In unserem Guide zeigen wir euch nachfolgend, was das Akademie-Set in Pokémon Karmesin und Purpur genau ist und wie ihr es bekommen könnt.

Inhalt:

Wie kriege ich das Akademie-Set?

Das Akademie-Set für Pokémon Karmesin und Purpur ist ein Bonus für alle, die sich die angekündigten DLCs für die beiden Spiele kaufen.

Dabei handelt es sich um Der Schatz von Zone Null, der wiederum aus zwei Teilen besteht: Einerseits Teil 1: Die Türkisgrüne Maske und andererseits Teil 2: Die Indigoblaue Scheibe.

Was ihr dafür tun müsst? Einfach gesagt: Den neuen DLC, den ihr nur als Doppelpack unter dem Namen Der Schatz von Zone Null erhaltet, im eShop der Nintendo Switch kaufen.

Tut ihr das, erhaltet ihr das Akademie-Set für Pokémon Karmesin und Purpur, das ihr dann auch sofort im Hauptspiel verwenden könnt.

Um das Akademie-Set in den Spielen zu bekommen, müsst ihr ins Menü gehen und dort den Menüpunkt "Herunterladbare Inhalte" auswählen, um es euch herunterzuladen. Dazu benötigt ihr natürlich eine Internetverbindung.

Was enthält das Akademie-Set?

Das Akademie-Set für Pokémon Karmesin und Purpur umfasst insgesamt vier neue Uniformen. Diese sind den verschiedenen Jahreszeiten zugeordnet: Frühling, Sommer, Herbst und Winter.

Wie die Outfits jeweils aussehen, unterscheidet sich ausgehend davon, ob ihr Pokémon Karmesin oder Pokémon Purpur spielt.

In Pokémon Karmesin haben die neuen Outfits eher eine rötliche und orangefarbene Färbung. In Pokémon Purpur sind sie hingegen in den Farben blau und violett gehalten. Auf den beiden Bildern seht ihr sie nachfolgend im Detail:

Die neuen Outfits unterscheiden sich je nach Spiel farblich voneinander.

