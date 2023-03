Pokémon Karmesin und Purpur: Hisui-Zoroark bekommen - So kriegt ihr den Frühkäufer-Bonus.

Für die angekündigten DLCs zu Pokémon Karmesin und Purpur könnt ihr euch auch einen Frühkäufer-Bonus sichern, wenn ihr euch die beiden Erweiterungen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt kauft.

Was genau bekommt ihr dafür? Und welche Fristen müsst ihr berücksichtigen? In unserem Guide verraten wir euch alle Infos, die ihr zum Frühkäufer-Bonus in Pokémon Karmesin und Purpur braucht.

Inhalt:

Wie kriege ich Hisui-Zoroark?

Bei dem Frühkäufer-Bonus für die DLCs zu Pokémon Karmesin und Purpur handelt es sich um ein besonderes Hisui-Zoroark.

Ihr bekommt dieses spezielle Pokémon, wenn ihr Der Schatz von Zone Null bis Dienstag, den 31. Oktober 2023, im eShop der Nintendo Switch kauft.

Tut ihr das, erhaltet ihr einen Seriencode, denn ihr wiederum in Pokémon Karmesin und Purpur über die Geheimgeschenk-Funktion einlösen könnt.

Dabei solltet ihr bedenken, dass ihr besagten Seriencode nur bis Donnerstag, den 29. Februar 2024, einlösen könnt. Und Pro Spielstand kann auch nur einer dieser Seriencodes eingelöst werden.

Was kann Hisui-Zoroark?

Das Hisui-Zoroark, das ihr über den Frühkäufer-Bonus für Pokémon Karmesin und Purpur bekommen könnt, verfügt über drei Besonderheiten.

Einerseits beherrscht Hisui-Zoroark die Attacke Goldene Zeiten, die im normalen Spielverlauf nicht erlernt werden kann. Darüber hinaus kennt es die Attacken Tera-Ausbruch, Niedertracht und Ränkeschmied.

Andererseits verfügt dieses Hisui-Zoroark über das Charisma-Zeichen und hat zudem den Tera-Typ Unlicht.

Hier seht ihr schon einmal, wie Hisui-Zoroark in Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur in seiner Tera-Form aussieht:

Hisui-Zoroark in seiner Tera-Form.

Weitere hilfreiche Inhalte zu Pokémon Karmesin und Purpur:

Pokémon Karmesin und Purpur: Tipps, Tricks und Lösungen

Pokémon Karmesin und Purpur: Der Schatz von Zone Null - Alle Infos zum DLC im Überblick

Pokémon Karmesin und Purpur: Akademie-Set bekommen - So erhaltet ihr neue Outfits