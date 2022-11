Pokémon Karmesin und Purpur: Alle Antworten für Zwischenprüfungen und Abschlussprüfungen

In Pokémon Karmesin und Purpur könnt ihr euch nicht alleine mit dem Kämpfen und Fangen von Pokémon befassen. An der Akademie warten auch verschiedene Kurse inklusive Zwischenprüfungen und Abschlussprüfungen auf euch.

Und für diese werdet ihr wiederum auch belohnt. In unserem Guide zeigen wir euch die Antworten für die einzelnen Kurse in Pokémon Karmesin und Purpur und was ihr dafür bekommt.

Inhalt:

Wie funktionieren die Kurse?

Sobald ihr euch in der Akademie in Pokémon Karmesin und Pur einschreibt, könnt ihr dort auch verschiedene Kurse absolvieren. Das sind einzelne Unterrichtsstunden, die euer Wissen ein wenig auf die Probe stellen.

Zusätzliche Kurse schaltet ihr im Verlauf der Hauptgeschichte frei und für jeden Kurs gibt es nach drei Unterrichtsstunden eine Zwischenprüfung und nach drei weiteren Unterrichtsstunden eine Abschlussprüfung.

Die Antworten in den Unterrichtsstunden spielen keine große Rolle, aber um euch mit euren Lehrerinnen und Lehrern anzufreunden und ein paar schöne Belohnungen abzusahnen, solltet ihr natürlich die Prüfungen bestehen.

In den nächsten Abschnitten verraten wir euch daher die Antworten für die Zwischen- und Abschlussprüfungen in den einzelnen Kursen.

Biologie: Alle Antworten für die Prüfungen

Folgt in Kürze.

Mathematik: Alle Antworten für die Prüfungen

Folgt in Kürze.

Geschichte: Alle Antworten für die Prüfungen

Folgt in Kürze.

Sprachkurs: Alle Antworten für die Prüfungen

Bei Salvatore absolviert ihr den Sprachkurs in der Akademie in Pokémon Karmesin und Purpur. Hier sind alle Antworten für seine Prüfungen.

Sprachkurs: Zwischenprüfung

Frage Antwort 1. Was bedeuten die folgenden Ausdrücke? Kiitos, Gracias, Merci und Xièxie Danke 2. Welches der folgenden Wörter bedeutet "lecker"? Goodbye, Delicious oder Hola Delicious 3. Welcher Ausdruck passt nicht zu den anderen? I love you, Je t´aime, Ti amo oder Guten Appetit Guten Appetit 4. Was ist der erste Schritt zu einer guten Verständigung? Komplimente machen, Sein Gegenüber beleidigen oder Sich einschleimen Komplimente machen 5. Der Lehrer dieses tollen Sprachkurses heißt…? Sabbaione, Schablone, Salvatore oder Salvatonne Salvatore

Sprachkurs: Abschlussprüfung

Frage Antwort 1. Welches der folgenden Wörter bedeutet "lecker"? Gracias, Delicious oder Merci Delicious 2. Was bedeuten die Ausdrücke "I love you!" und "Je t`aime!"? Guten Appetit, Ich liebe dich oder Ich gehe nach Hause Ich liebe dich 3. Eine Aufgabe zum Hörverständnis: Welches Gefühl hat Pikachu zum Ausdruck gebracht? Freude, Wut oder Traurigkeit Wut 4. Eine Aufgabe zum Hörverständnis: Welches Gefühl hat Pikachu zum Ausdruck gebracht? Freude, Wut oder Traurigkeit? Freude 5. Der Lehrer dieses tollen Sprachkurses heißt…? Sahnetorte, Salbentube, Salamibrot oder Salvatore Salvatore

Salvatores Sprachkurs.

Kampfkurs: Alle Antworten für die Prüfungen

Folgt in Kürze.

Kunst: Alle Antworten für die Prüfungen

Folgt in Kürze.

Hauswirtschaft: Alle Antworten für die Prüfungen

Folgt in Kürze.

Welche Belohnungen gibt es für die Kurse?

Folgt in Kürze.

