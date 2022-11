Pokémon Karmesin und Purpur: Galar-Mauzi - So kriegt ihr die regionale Version!

Wenn ihr die Paldea-Region von Pokémon Karmesin und Purpur erkundet, wird euch hier und da wahrscheinlich ein Mauzi über den Weg laufen. Aber ihr könnt auch ein Galar-Mauzi bekommen!

Galar-Mauzi lässt sich allerdings nicht einfach in der Wildnis in Pokémon Karmesin und Purpur aufspüren und fangen. Was ihr dafür tun müsst, verraten wir euch nachfolgend im Guide.

Inhalt:

Wo finde ich Galar-Mauzi?

Galar-Mauzi könnt ihr in Pokémon Karmesin und Purpur ausschließlich als Geschenk erhalten. Und bis ihr es bekommen könnt, wird auch ein Weilchen Zeit vergehen.

Ihr müsst euch dafür mit dem Sprachkurs von Lehrer Salvatore in der Akademie befassen. Habt ihr seine Zwischen- und Abschlussprüfungen absolviert, müsst ihr aber noch mehr machen, um euch mit ihm anzufreunden.

Sprecht zuerst im Lehrerzimmer noch einmal mit ihm, anschließend findet ihr ihn auf dem Sportplatz. Gebt ihm dort einen Trank. Danach trefft ihr ihn noch einmal im Biologieraum und im Lehrerzimmer, wo ihr dann endlich euer Galar-Mauzi bekommt.

Freundet euch mit Salvatore an und helft ihm, um ein Galar-Mauzi zu bekommen.

Ist Galar-Mauzi gut?

Das Galar-Mauzi, das ihr von Salvatore bekommt, hat lediglich Level 5, bringt also erst einmal nicht viel Erfahrung oder Stärke in euer Team.

Grundsätzlich hat es aber hohe Angriffs- und Verteidigungswerte, wie man sie eben von Stahl-Pokémon erwartet. Einbußen gibt es dafür beim Tempo. In Sachen Attacken gibt es wenig Unterschiede zu einem normalen Mauzi, allerdings kann Galar-Mauzi Metallklaue und Metallsound lernen.

Darüber hinaus ist es natürlich möglich sein Galar-Mauzi mit einem Ditto zu kreuzen und weitere Galar-Mauzi auszubrüten.

