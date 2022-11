Pokémon Karmesin und Purpur: Fundorte aller schwarzen Pfähle im Boden - Hier müsst ihr suchen!

Womöglich ist euch auf eurer Reise durch die Paldea-Region in Pokémon Karmesin und Purpur bereits in mysteriöser schwarzer Pfahl aufgefallen, der im Boden steckt. Habt ihr ihn herausgezogen, löst er sich in Luft auf.

Was hat es mit diesen Pfählen in Pokémon Karmesin und Purpur auf sich? Insgesamt gibt es 32 schwarze Pfähle, die in Paldea im Boden stecken. Und das tun sie nicht nur zum Spaß, nein, sie führen euch zu legendären Pokémon.

In unserem Guide zeigen wir euch nachfolgend, wo ihr alle 32 Pfähle finden könnt.

Inhalt:

Wo finde ich alle lila Pfähle?

Nachfolgend zeigen wir euch alle Fundorte der lila Pfähle in Pokémon Karmesin und Purpur. Ihr findet ihr im südlichen und südöstlichen Bereich der Paldea-Region:

Lila Pfahl 1

Den ersten lila Pfahl findet ihr auf einigen Hügel in Südliche Zone 1, direkt südlich von Pratolido. In der Nähe des Fundortes ist ein kleiner See, ebenso ein Fluss, der nach unten führt.

Lila Pfahl 2

Nordöstlich von Pratolido (und östlich vom Pokémon Center außerhalb von Moldrid) findet ihr auf einem kleinen Plateau diesen Pfahl in Südliche Zone 1.

Lila Pfahl 3

Nordöstlich von Pratolido seht ihr ein kleines, spiralförmiges Plateau in Südliche Zone 1. Ganz oben findet ihr diesen Pfahl.

Lila Pfahl 4

Dieser Pfahl befindet sich in der Nähe von Mesalona City und unmittelbar neben einer Brücke, die zu Südliche Zone 3 führt. Der Pfahl befindet sich unterhalb der Brücke, daneben findet ihr ein Gierspenst in der Wanderform.

Lila Pfahl 5

Südwestlich von Südliche Zone 5 findet ihr bei einer Klippe, von der aus ihr viele Seen in Südliche Zone 1 im Blick habt, diesen Pfahl. Er ist ein gutes Stück abseits der Wege.

Lila Pfahl 6

Begebt euch von Mesalona City aus nach Osten in Richtung Südliche Zone 3. Erklimmt einen steinigen Hügel im ersten Bereich dieser Zone, um diesen Pfahl zu finden.

Lila Pfahl 7

Diesen lila Pfahl findet ihr direkt außerhalb von Bolardin, wo sich die Pflanzen-Arena befindet. Reist zum östlichen Pokémon Center und schaut dort auf einem kleinen Hügel nach.

Lila Pfahl 8

An der nördlichen Spitze von Südliche Zone 3 findet ihr diesen Pfahl mit Blick auf Östliche Zone 1. Vor euch seht ihr eine Menge Klippen.

So geht es anschließend weiter: Pokémon Karmesin und Purpur: Chongjian finden und fangen

Wo finde ich alle gelben Pfähle?

Folgt in Kürze.

Wo finde ich alle grünen Pfähle?

Folgt in Kürze.

Wo finde ich alle blauen Pfähle?

Folgt in Kürze.

Weitere hilfreiche Inhalte zu Pokémon Karmesin und Purpur:

Pokémon Karmesin und Purpur: Tipps, Tricks und Lösungen