Pokémon Karmesin und Purpur: Alle Schillerkraft-Rezepte für Sandwiches

Jeder hätte gerne schillernde Pokémon in Pokémon Karmesin und Purpur und eine Möglichkeit, eure Chancen zu verbessern, sind Sandwiches. Genauer gesagt Sandwiches, die die Schillerkraft steigern. Genau nach denen sucht ihr. Aber es wird eine Weile dauern, bevor ihr sie nutzen könnt.

In unserem Guide zeigen wir euch nachfolgend alle Schillerkraft-Rezepte in Pokémon Karmesin und Purpur und verraten euch, was ihr dabei beachten müsst.

Was sind Schillerkraft-Rezepte?

Es gibt verschiedene S-Kraft-Sandwiches in Pokémon Karmesin und Purpur. Diejenigen, die die Schillerkraft verbessern, sorgen dafür, dass ihr bessere Chancen habt, ein schillerndes Pokémon eines bestimmten Typs zu finden.

Erforderlich dafür sind allerdings Geheimgewürze. Diese bekommt ihr frühestens bei Raids der Stufe 5 als Belohnung, also nach Abschluss der Hauptstory. Und das auch nicht in großen Mengen.

Folgende Geheimgewürze gibt es im Spiel:

Bitteres Geheimgewürz

Salziges Geheimgewürz

Saures Geheimgewürz

Scharfes Geheimgewürz

Süßes Geheimgewürz

Bei den Rezepten für Sandwiches mit gesteigerter Schillerkraft benötigt ihr immer zwei Geheimgewürze. Welche ihr verwendet, spielt dabei keine Rolle. Eine dritte Zutat bestimmt letztlich, für welchen Pokémon-Typ die gesteigerte Schillerkraft gilt.

Beim Picknick bereitet ihr die Sandwiches zu.

Liste aller Schillerkraft-Rezepte

Nachfolgend seht ihr alle Schillerkraft-Rezepte, die es in Pokémon Karmesin und Purpur gibt, in unserer Liste:

S-Kraft Rezept Schillerkraft Level 3 (Boden) 1x Kochschinken

2x Beliebiges Geheimgewürz Schillerkraft Level 3 (Drache) 1x Avocado

2x Beliebiges Geheimgewürz Schillerkraft Level 3 (Eis) 1x Klibbe-Stick

2x Beliebiges Geheimgewürz Schillerkraft Level 3 (Elektro) 1x Gelbe Paprika

2x Beliebiges Geheimgewürz Schillerkraft Level 3 (Fee) 1x Tomate

2x Beliebiges Geheimgewürz Schillerkraft Level 3 (Feuer) 1x Rote Paprika

2x Beliebiges Geheimgewürz Schillerkraft Level 3 (Flug) 1x Roher Schinken

2x Beliebiges Geheimgewürz Schillerkraft Level 3 (Geist) 1x Rote Zwiebel

2x Beliebiges Geheimgewürz Schillerkraft Level 3 (Gestein) 1x Gebratener Speck

2x Beliebiges Geheimgewürz Schillerkraft Level 3 (Gift) 1x Grüne Paprika

2x Beliebiges Geheimgewürz Schillerkraft Level 3 (Kampf) 1x Gewürzgurke

2x Beliebiges Geheimgewürz Schillerkraft Level 3 (Käfer) 1x Mini-Tomate

2x Beliebiges Geheimgewürz Schillerkraft Level 3 (Normal) 1x Tofu

2x Beliebiges Geheimgewürz Schillerkraft Level 3 (Pflanze) 1x Salat

2x Beliebiges Geheimgewürz Schillerkraft Level 3 (Psycho) 1x Zwiebel

2x Beliebiges Geheimgewürz Schillerkraft Level 3 (Stahl) 1x Frikadelle

2x Beliebiges Geheimgewürz Schillerkraft Level 3 (Unlicht) 1x Räucherfilet

2x Beliebiges Geheimgewürz Schillerkraft Level 3 (Wasser) 1x Gurke

2x Beliebiges Geheimgewürz

Liste aller Schillerkraft-Rezepte mit Begegnungskraft

Obendrein gibt es noch Rezepte, die sowohl die Schillerkraft als auch die Begegnungskraft eines bestimmten Typs in Pokémon Karmesin und Purpur steigern. Eine hilfreiche Kombination, da einerseits mehr Pokémon des jeweiligen Typs erscheinen und eure Shiny-Chancen höher sind.

Hier die Rezeptliste:

S-Kraft Rezept Schillerkraft Level 3 (Boden)

Begegnungskraft Level 3 (Boden) 1x Kochschinken

2x Salziges Geheimgewürz Schillerkraft Level 3 (Drache)

Begegnungskraft Level 3 (Drache) 1x Avocado

2x Salziges Geheimgewürz Schillerkraft Level 3 (Eis)

Begegnungskraft Level 3 (Eis) 1x Klibbe-Stick

2x Salziges Geheimgewürz Schillerkraft Level 3 (Elektro)

Begegnungskraft Level 3 (Elektro) 1x Gelbe Paprika

1x Salziges Geheimgewürz

1x Scharfes Geheimgewürz Schillerkraft Level 3 (Fee)

Begegnungskraft Level 3 (Fee) 1x Tomate

2x Salziges Geheimgewürz Schillerkraft Level 3 (Feuer)

Begegnungskraft Level 3 (Feuer) 1x Basilikum

1x Salziges Geheimgewürz

1x Süßes Geheimgewürz Schillerkraft Level 3 (Flug)

Begegnungskraft Level 3 (Flug) 1x Roher Schinken

2x Salziges Geheimgewürz Schillerkraft Level 3 (Geist)

Begegnungskraft Level 3 (Geist) 1x Rote Zwiebel

2x Salziges Geheimgewürz Schillerkraft Level 3 (Gestein)

Begegnungskraft Level 3 (Gestein) 1x Jalapeno

2x Salziges Geheimgewürz Schillerkraft Level 3 (Gift)

Begegnungskraft Level 3 (Gift) 1x Nudeln

2x Salziges Geheimgewürz Schillerkraft Level 3 (Kampf)

Begegnungskraft Level 3 (Kampf) 1x Gewürzgurke

2x Salziges Geheimgewürz Schillerkraft Level 3 (Käfer)

Begegnungskraft Level 3 (Käfer) 1x Mini-Tomate

2x Salziges Geheimgewürz Schillerkraft Level 3 (Normal)

Begegnungskraft Level 3 (Normal) 1x Chorizo

2x Salziges Geheimgewürz Schillerkraft Level 3 (Pflanze)

Begegnungskraft Level 3 (Pflanze) 1x Salat

1x Salziges Geheimgewürz

1x Saures Geheimgewürz Schillerkraft Level 3 (Psycho)

Begegnungskraft Level 3 (Psycho) 1x Zwiebel

2x Salziges Geheimgewürz Schillerkraft Level 3 (Stahl)

Begegnungskraft Level 3 (Stahl) 1x Frikadelle

1x Salziges Geheimgewürz

1x Süßes Geheimgewürz Schillerkraft Level 3 (Unlicht)

Begegnungskraft Level 3 (Unlicht) 1x Räucherfilet

1x Salziges Geheimgewürz

1x Süßes Geheimgewürz Schillerkraft Level 3 (Wasser)

Begegnungskraft Level 3 (Wasser) 1x Gurke

2x Salziges Geheimgewürz

