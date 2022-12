Pokémon Karmesin und Purpur: Arena Rematches - So besiegt ihr die Leiter erneut!

Ihr seid mit der Story in Pokémon Karmesin und Purpur durch? Gut, dann könnt ihr die Arenaleiterinnen und Arenaleiter von Paldea zu einem Rematch herausfordern und sie erneut bekämpfen, diesmal mit etwas anderen Teams!

Wie ihr ein zweites Mal mit ihnen in Pokémon Karmesin und Purpur fertig werdet, zeigen wir euch nachfolgend in unserem Guide.

Inhalt:

Wie schalte ich die Arena-Rematches frei?

Um die Arenaleiterinnen und Arenaleiter in Pokémon Karmesin und Purpur erneut herausfordern zu können, müsst ihr die Hauptstory komplett abgeschlossen haben.

Anschließend erhaltet ihr von Sagaria an der Akademie die Aufgabe, alle acht Arenen in Paldea zu inspizieren. Was so viel heißt wie: Kämpft erneut gegen die Leiterinnen und Leiter.

Natürlich ist das herausfordernder als zuvor, denn ihre Teams sind deutlich stärker. Ihr solltet schauen, dass eure Pokémon mindestens Level 65 haben.

Kehrt dann einfach zur jeweiligen Arena zurück, geht ins Gebäude und sprecht die Leiterin oder den Leiter an.

Wie besiege ich die Arenaleiter in den Rematches?

Nachfolgend zeigen wir euch, womit ihr es bei den Rematches gegen die einzelnen Arenaleiterinnen und Arenaleiter in Pokémon Karmesin und Purpur zu tun bekommt.

Ronah (Käfer) – Moldrid-Arena

Pokémon Level Typ Tera-Typ Lextremo Level 65 Käfer / Unlicht - Forstellka Level 65 Käfer / Stahl - Skaraborn Level 65 Käfer / Kampf - Spinsidias Level 65 Käfer - Ursaring Level 66 Normal Käfer

Sehr effektiv gegen Ronahs Team sind die Typen Gestein und Feier. Das gilt vor allem für ein Pokémon mit dem Tera-Typ Feuer, etwa Skelokrok.

Tretet eurneut in den Arenen an.

Colzo (Pflanze) – Bolardin-Arena

Pokémon Level Typ Tera-Typ Dressella Level 65 Pflanze - Fruyal Level 65 Pflanze - Kapilz Level 65 Pflanze / Kampf - Olithena Level 65 Pflanze / Normal - Mogelbaum Level 66 Gestein Pflanze

Auch hier ist Feuer eine effektive Wahl, mit der euch regelrecht durch das gegnerische Team brennen könnt. Eine gute Alternative dazu sind auch Eis-Pokémon. Keine große Herausforderung.

Enigmara (Elektro) – Fermanca-Arena

Pokémon Level Typ Tera-Typ Voltrean Level 65 Elektro / Flug - Luxtra Level 65 Elektro - Wampitz Level 65 Elektro - Lektrobal Level 65 Elektro - Traunmagil Level 66 Geist Elektro

Für diesen Kampf ist der Typ Boden eine gute Wahl, da alle Pokémon den Typ Elektro haben. Für den Kampf gegen Voltrean könnt ihr euch noch ein Eis-Pokémon in den Kampf schicken, wenn ihr möchtet.

Kombu (Wasser) – Garrafosa-Arena

Pokémon Level Typ Tera-Typ Agiluza Level 65 Wasser / Psycho - Schligdri Level 65 Wasser - Wummer Level 65 Wasser - Pelipper Level 65 Wasser / Flug - Krawell Level 66 Kampf / Eis Wasser

Wenn ihr gute Pflanzen- und Elektro-Pokémon habt, solltet ihr mit Kombu ganz gut zurechtkommen. Seine Pokémon haben euch dann nur wenig entgegenzusetzen.

Aoki (Normal) – Mesclarra-Arena

Pokémon Level Typ Tera-Typ Fragrunz Level 65 Normal - Koalelu Level 65 Normal - Dummimisel Level 65 Normal - Washakwil Level 65 Normal / Flug - Staraptor Level 66 Normal / Flug Normal

Kampf ist weiterhin die große Schwäche von Aoki, für den Kampf gegen die Flug-Pokémon sind zudem Eis und Elektro empfehlenswert. Mit dieser Kombination solltet ihr hier wenig Probleme haben.

Etta (Geist) – Frigomonta-Arena

Pokémon Level Typ Tera-Typ Mimigma Level 65 Geist / Fee - Banette Level 65 Geist - Friedwuff Level 65 Geist - Kryppuk Level 65 Geist / Unlicht - Riffex Level 66 Elektro / Gift Geist

Mit Geist solltet ihr klarkommen, aber Unlicht ist vermutlich die bessere Option. Gegen Kryppuk hilft euch wiederum ein Pokémon vom Typ Fee weiter.

Tulia (Psycho) – Asarilla-Arena

Pokémon Level Typ Tera-Typ Farigiraf Level 65 Normal / Psycho - Galagladi Level 65 Psycho / Kampf - Psiopatra Level 65 Psycho - Guardevoir Level 65 Psycho / Fee - Florges Level 66 Fee Psycho

Tulias Schwächen sind die beiden Typen Käfer und Unlicht und die solltet ihr auch ausnutzen! Auch Geist-Pokémon können euch im Kampf gegen sie weiterhelfen.

Grusha (Eis) – Montanata-Arena

Pokémon Level Typ Tera-Typ Mottineva Level 65 Eis / Käfer - Siberio Level 65 Eis - Kolowal Level 65 Eis - Snibunna Level 65 Unlicht / Eis - Altaria Level 66 Drache / Flug Eis

Feuer bringt das Eis von Grusha definitiv zum Schmelzen. Unterstützend könnt ihr auch noch Pokémon der Typen Kampf und Gestein mitnehmen, um euch abzusichern.

Welche Belohnungen gibt es für die Arena-Rematches?

Wenn ihr alle acht Arenaleiterinnen und Arenaleiter in Pokémon Karmesin und Purpur erneut besiegt und die Inspektion abgeschlossen habt, erhaltet ihr einen Anruf von Sagaria.

Sie will euch bei der Akademie treffen, also begebt euch zu ihr in der Eingangshalle. Nehmt sie mit in euer Zimmer und beantwortet Fragen zu den Leiterinnen und Leitern. Hier gibt es keine richtigen oder falschen Antworten, sagt einfach das, was ihr möchtet.

Im Anschluss daran erhaltet ihr einen King-Stein von ihr. Ebenso könnt ihr nun am Turnier der Akademie teilnehmen.

