Pokémon Sleep: Traumsplitter finden - So kriegt ihr sie!

Ihr benötigt in Pokémon Sleep Traumsplitter, um eure Pokémon im Level aufsteigen zu lassen und sie zu entwickeln. Diese benötigt ihr zusätzlich zu den Bonbons für die Pokémon, ansonsten funktioniert es nicht.

Aber wie kommt ihr an diese begehrten Traumsplitter? In unserem Guide zeigen wir euch, was ihr tun müsst, um Traumsplitter in Pokémon Sleep zu erhalten.

Inhalt:

Wie kriege ich Traumsplitter in Pokémon Sleep?

Ihr könnt Traumsplitter auf verschiedenen Wegen in Pokémon Sleep bekommen. Der einfachste Weg ist, mit der App eine Schlafphase aufzuzeichnen. Für jede aufgezeichnete Schlafphase erhaltet ihr Traumsplitter als Belohnung.

Die Zahl der erhaltenen Traumsplitter am Ende einer Schlafphase könnt ihr sogar verdoppeln, indem ihr zum Start der Schlafphase das Item Glücksrauch verwendet.

Bedenkt, dass eure Schlafphase mindestens 90 Minuten (eine Stunde und 30 Minuten) dauern muss, damit sie korrekt aufgezeichnet wird und zählt. Ihr könnt maximal zwei Schlafphasen pro Tag aufzeichnen und je besser eure Schlafphase ist, desto mehr Traumsplitter bekommt ihr am Ende.

Schlaft, um Traumsplitter zu erhalten. | Image credit: Eurogamer/The Pokémon Company

Außerdem könnt ihr Traumsplitter erhalten, indem ihr sie als Teil eines Bundles kauft. Eine weitere Alternative ist der Premium Pass, der euch alle drei Monate Traumsplitter beschert.

Obendrein könnt ihr noch Zutaten verkaufen oder Traumbrocken konsumieren.

Das sind die bisherigen Möglichkeiten, Traumsplitter zu bekommen. Viel Erfolg beim Sammeln!

