Pokémon Sleep: Level erhöhen und Pokémon entwickeln - So geht’s!

Pokémon Sleep ist ein weiteres neues Spiel beziehungsweise ein App, in der ihr Pokémon sammeln könnt, hier für euren Schlafdex.

Obwohl sich die App aufs Schlafen konzentriert, gibt es in Pokémon Sleep doch Mechaniken, die Fans vertraut vorkommen dürften. Gekämpft wird hier zwar nicht, dennoch könnt ihr das Level eines Pokémon erhöhen und Pokémon entwickeln.

Was es damit auf sich hat und was ihr noch darüber wissen müsst, zeigen wir euch nachfolgend in unserem Guide.

Inhalt:

Wie erhöhe ich das Level eines Pokémon in Pokémon Sleep?

Es gibt zwei Wege, um das Level von Pokémon in Pokémon Sleep zu erhöhen:

Schlafen

Bonbons und Traumsplitter verwenden

Schlafen

Damit sich das Level eines Pokémon durchs Schlafen erhöht, muss sich dieses Pokémon in eurem aktiven Team befinden, bevor ihr schlaft. Ihr könnt euer Team im Pokémon-Menü links unten ändern.

Steckt das Pokémon, die ihr aufleveln möchtet, in euer aktives Team. Wenn ihr am Morgen aufwacht und die Schlafsession beendet, hat euer Pokémon Erfahrungspunkte gesammelt und steigt womöglich im Level auf!

Ihr könnt auch die Menge der erhaltenen Erfahrungspunkte durch Items wie EP-Rauch erhöhen.

Bonbons und Traumsplitter verwenden

Um sofort Erfahrungspunkte zu erhalten, lassen sich Traumsplitter mit verschiedenen Arten von Bonbons verwenden. Um auf diese Art den Level zu erhöhen, müsst ihr erst einmal sieben verschiedene Pokémon-Posen freischalten. Dadurch schaltet ihr diese neue Möglichkeit frei.

Pokémon-Posen schaltet ihr durch das Abschließen von Schlafsessions an, wodurch ihr Pokémon anlockt und diesen dann einen Keks gebt, um euch mit ihnen anzufreunden. Bestimmte Pokémon und ihre Stile und nur verfügbar, indem ihr auf eine von drei Arten schlaft: Dösen, Schnarchen oder Schlummern.

Sobald ihr sieben Pokémon-Posen gesammelt habt, geht ihr ins Pokémon-Menü zur Pokémon-Box. Wählt das Pokémon aus, das ihr verbessern möchtet, und drückt auf Level-up. Ihr habt dann folgende Möglichkeiten, um das Level zu erhöhen:

Bonbons, die zum jeweiligen Pokémon passen

Universalbonbons

Traumsplitter

Bonbons

Spezifische Bonbons für einzelne Pokémon erhaltet ihr, indem ihr ihre verschiedenen Posen nach Schlafsessions sammelt. Je mehr von einem bestimmten Pokémon auftauchen, desto mehr Bonbons dafür erhaltet ihr.

Es besteht auch die Chance, Bonbons zu erhalten, indem ihr euer Helfer-Pokémon im Hauptbildschirm antippt. Auf diese Art könnt ihr aber auch andere Arten von Items erhalten.

Ebenso erhaltet ihr Bonbons, indem ihr Pokémon an Professor Neroli schickt. Wie beim Transfer in Pokémon Go wird das Pokémon dadurch aus eurer Box entfernt.

Universalbonbons

Universalbonbons sind im Grunde dasselbe wie die Sonderbonbons in Pokémon Go. Ihr könnt sie für jedes beliebige Pokémon einsetzen und es gibt sie in verschiedenen Größen: S, M und L. Je größer das Bonbons, desto mehr Erfahrungspunkte erhält das Pokémon.

Ihr erhaltet Universalbonbons durch den Abschluss von Missionen und durch den Kauf in Shops.

Traumsplitter

Ihr müsst Traumsplitter in Verbindung mit Bonbons einsetzen, um das Level eines Pokémon zu erhöhen. Wenn ihr nicht genug Traumsplitter habt, könnt ihr das Level des Pokémon nicht erhöhen. Auch dann nicht, wenn ausreichend Bonbons vorhanden sind.

Traumsplitter bekommt ihr durch Schlafsessions, den Abschluss von Missionen, den Verkauf von Items und das Eintauschen von Traumbrocken. Letztere findet ihr in Bundles in Shop oder auch als Belohnung für Premium-Pass-User.

Mithilfe des Glücksrauches verdoppelt ihr Zahl der Traumsplitter, die ihr durch die Schlafforschung erhaltet.

Wie entwickle ich Pokémon in Pokémon Sleep?

Pokémon müssen ein bestimmtes Level erreichen und ihr müsst Bonbons verwenden, um sie zu entwickeln. Jedes Pokémon entwickelt sich auf einem anderen Level, für manche braucht ihr auch bestimmte Items wie Entwicklungssteine.

Diese Entwicklungsitems erhaltet ihr im Shop, indem ihr Schlafpunkte dafür ausgebt.

Bisher noch unbestätigt ist, ob ihr bestimmte Pokémon eine bestimmte Zahl an Stunden bei der Schlafforschung nutzen müsst, bevor ihr sie entwickeln könnt.

Welches Level und wie viele Bonbons für die Entwicklung eines bestimmten Pokémon benötigt, findet ihr heraus, indem ihr in der Pokémon-Box beim jeweiligen Pokémon auf den Entwickeln-Button klickt.

Sobald ihr die Voraussetzungen erfüllt, könnt ihr über diesen Bildschirm euer Pokémon entwickeln.

Viel Spaß mit Pokémon Sleep!