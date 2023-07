Pokémon Sleep: Liste aller Beeren - Dafür braucht ihr sie

Was darf in einem Pokémon-Spel auch nicht fehlen? Richtig, Beeren! Auch in Pokémon Sleep könnt ihr einige Beeren bekommen und ihr braucht sie auch für einen ganz bestimmten Zweck.

Wie ihr Beeren in Pokémon Sleep bekommt und welche es gibt, das verraten wir euch nachfolgend in unserem Guide.

Inhalt:

Welche Beeren gibt es in Pokémon Sleep?

Es gibt eine Reihe verschiedener Beeren in Pokémon Sleep. In unserer Liste zeigen wir euch, welche Beeren ihr finden könnt:

Amrenabeere

Durinbeere

Fragiabeere

Giefebeere

Jonagobeere

Kiroyabeere

Labrusbeere

Magobeere

Maronbeere

Morbbeere

Myrtilbeere

Pallmbeere

Persimbeere

Pirsifbeere

Prunusbeere

Sinelbeere

Tsitrubeere

Wikibeere

Wie bekomme ich Beeren in Pokémon Sleep?

In der Hauptansicht von Pokémon Sleep kann jedes der Pokémon im Team Beeren finden. Haltet nach Pokémon Ausschau, die ein Lupen-Symbol über ihrem Kopf haben.

Habt ihr eins gefunden, tippt es an. Dadurch erhaltet ihr Beeren, die ihr anschließend an Relaxo verfüttern könnt. Dadurch wird das schläfrige Pokémon immer stärker.

