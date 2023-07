Pokémon Sleep: Tipps und Tricks zur Schlaf-App

Brandneu für iPhone und Android gibt es jetzt die App Pokémon Sleep von The Pokémon Company, die sich nicht nur mit eurem eigenen Schlaf beschäftigt. Ihr nehmt an der Schlafforschung teil und habt es dabei auch mit schlafenden Pokémon zu tun.

Was gibt es über Pokémon Sleep zu wissen? Das eine oder andere, etwa zu den verfügbaren Pokémon oder wie ihr sie entwickelt. Genau dazu haben wir euch ein paar Guides mit hilfreichen Tipps und Tricks zusammengestellt.

Alle Pokemon in Pokémon Sleep

Natürlich gibt es auch in Pokémon Sleep wieder zahlreiche Pokémon zu finden und zu fangen. Wenngleich es nur ein kleiner Teil der insgesamt vorhandenen Pokémon ist. Hier zeigen wir euch, welche ihr finden könnt.

Pokémon Sleep: Alle Pokémon im Spiel - So füllt ihr euren Schlafdex

Schlafposen in Pokémon Sleep

Eure Pokémon in Pokémon Sleep könnt ihr in verschiedenen Posen finden, ein weiterer Sammelaspekt. Hier verraten wir euch, welche verschiedenen Posen es für die Pokémon gibt.

Pokémon Sleep: Alle Schlafposen - So schlafen die Taschenmonster

Shiny Pokemon in Pokémon Sleep

Auch Pokémon Sleep verzichtet nicht auf schillernde Pokémon und natürlich sind sie wieder extrem selten. Auf dieser Seite zeigen wir, was ihr zu den Shinys wissen müsst.

Pokémon Sleep: Shiny Pokémon finden - Wie kriegt ihr sie?

Pokemon in Pokémon Sleep leveln und entwickeln

Ihr könnt nicht nur das Level eurer Pokémon in Pokémon Sleep erhöhen, sondern auch Entwicklungen durchführen. Was ihr dabei berücksichtigen müsst, haben wir auf dieser Seite für euch zusammengefasst.

Pokémon Sleep: Level erhöhen und Pokémon entwickeln - So geht’s!

In Pokémon Sleep betreibt ihr Schlafforschung.

Was ist Pokémon Sleep?

Pokémon Sleep ist eine neue App von The Pokémon Company International, die den Schlaf der Spielerinnen und Spieler aufzeichnet und in ein unterhaltsames Spielerlebnis verwandeln soll. Ihr legt vor dem Schlafengehen euer Gerät oder Pokémon GO Plus+ neben euer Kissen und könnt nach dem Aufwachen die Schlafaufzeichnung einsehen.

Dabei entdeckt ihr Schlafposen von Pokémon, die ihr in eurem Schlafdex registrieren könnt, um euch mit den Pokémon anzufreunden. Der Schlaf wird in drei Schlaftypen unterteilt: Halbschlaf, Leichtschlaf und Tiefschlaf.

Spielerinnen und Spieler erhalten Schlafkraft basierend auf ihrer Schlafdauer, die wiederum bestimmt, wie viele Pokémon sich um Relaxo versammeln. Tagsüber können Helfer-Pokémon Beeren für Relaxo sammeln und Spieler beim Stärken von Relaxo unterstützen. Neue Schlafforschungen beginnen jeden Montag und ihr könnt eure Schlafdaten mit Freunden teilen und Belohnungen erhalten.